Mercati aperti ed esuberi da piazzare: nuove avventure per Balotelli e Chukwueze

Da Correa a Pellegrini: ancora tanti affari possibili in uscita nei Paesi in cui il calciomercato non è ancora chiuso. Milan e Genoa sperano

La sessione invernale di calciomercato si è chiusa il 3 febbraio a mezzanotte e c’è già chi ha iniziato a lavorare per quella estiva. Se dal punto di vista delle entrate si possono prendere solo calciatori svincolati, in uscita si possono ancora cedere gli ‘esuberi’ nei Paesi in cui il mercato è ancora aperto.

Tra i giocatori di Serie A che non fanno parte del progetto della loro attuale squadra, c’è sicuramente Mario Balotelli. Arrivato al Genoa per volere dell’ex allenatore Alberto Gilardino, l’esperto attaccante nato a Palermo non trova spazio dopo il cambio in panchina e l’arrivo di Patrick Vieira. Rifiutata la possibilità di rescindere il contratto per cercarsi un altro club, l’ex Inter e Milan ha ancora la possibilità di essere ceduto dai rossoblu. Ma dove? Difficile un suo ritorno in Turchia, dove il mercato chiude l’11 febbraio, nonostante l’esperienza positiva con l’Adana Demirspor. Stessa data per gli Emirati Arabi Uniti, dove c’è un club in particolare che vorrebbe tesserare SuperMario: il Baniyas. C’è poi la possibilità di attraversare l’oceano e provare l’avventura in Brasile, in Messico o nella MLS statunitense.

Calciomercato Milan e Inter, la situazione di Chukwueze e Correa

L’ultimo giorno di mercato il Milan è stato grandissimo protagonista, con colpi in entrata e in uscita nel reparto offensivo. Sono arrivati Joao Felix dal Chelsea e Riccardo Sottil dalla Fiorentina, mentre è partito Noah Okafor al Napoli.

In teoria anche Samuel Chukwueze avrebbe dovuto lasciare Milanello, ma la trattativa con il Fulham non è andato in porto perché non si è trovato l’accordo con il club londinese. Nonostante le parole di Moncada che lo ha blindato in rossonero, ora per lui si parla di Turchia, con un possibile derby di Istanbul tra Fenerbahce e Besiktas. E’ destinato a restare invece all’Inter fino al termine del contratto a giugno Joaquin Correa: una volta svincolato a giugno è probabile che l’attaccante argentino faccia ritorno in patria. Per quanto riguarda la Capitale, da un lato la Roma sarebbe disposta ad ascoltare eventuali offerte per il centrocampista Bryan Cristante. Dall’altro lato la Lazio ha escluso Luca Pellegrini dalla lista della Serie A: il terzino sinistro potrebbe raggiungere l’ex compagno Ciro Immobile al Besiktas.