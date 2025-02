Mancini bianconero: incontro per il ritorno in panchina

L’ex ct di Italia e Arabia Saudita potrebbe ricevere presto un nuovo incarico: vertice a sorpresa con il patron del club

Da qualche mese è a spasso, da quanto la sua breve e poco soddisfacente avventura in Arabia Saudita si è conclusa. Roberto Mancini aspetta la giusta chiamata per ripartire, attende un progetto che possa soddisfare la sua voglia di rivalsa dopo aver fallito’ con la formazione saudita e aver sollevato polemiche per il suo addio all’Italia.

Dopo qualche settimana senza lavoro può essere arrivato il momento giusto per tornare in sella e riprendere l’attività. Mancini scalpita per tornare a lavoro e l’occasione giusta potrebbe arrivare dalla formazione bianconera. Serve un allenatore di grido per rilanciare le ambizioni del club e Mancini potrebbe essere il nome giusto.

A lui sta pensando, infatti, il Botafogo che deve sostituire Artur Jorge, allenatore che ha fatto vincere il campionato prima di trasferirsi all’Al Rayyan, squadra di Doha con la quale ha firmato un contratto fino al 2027. Tra i nomi per la successione dell’allenatore portoghese c’è anche Roberto Mancini, stando a quanto riportato da ‘GloboEsporte”.

Botafogo, idea Mancini: incontro con il presidente

Il quotidiano brasiliano lancia l’indiscrezione secondo cui Mancini avrebbe avuto un incontro con John Textor, patron del Botafogo e anche del Lione. Il numero uno del club brasiliano è convinto che il tecnico italiano sarebbe il nome giusto per la successione di Artur e per guidare la squadra nel tentativo di conquistare per la seconda volta consecutiva la Coppa Libertadores.

Mancini non sarebbe però l’unico allenatore sondato dalla società bianconera che ha pensato ad un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano per la panchina: Rafa Benitez. C’è anche lo spagnolo tra i candidati a prendere il posto di Artur alla guida della formazione che lo scorso anno ha vinto per la prima volta nella sua storia la Coppa Libertadores. Oltre ai due tecnici stranieri, c’è da prendere in considerazione anche un’idea brasiliana: l’ex ct Tite è tra i tecnici contattati dal Botafogo. La scelta arriverà nel giro di qualche giorno e potrebbe portare Mancini in Sudamerica.