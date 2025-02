Joao Felix e Gimenez in lista Champions: restano fuori due nuovi acquisti

Ecco le scelte di ufficiali del Milan, che ha potuto cambiare solamente tre calciatori. Non potranno giocare in Europa in due 

E’ tempo di cambiamenti per il Milan. Ieri a San Siro, il popolo rossonero ha potuto ammirare, fin da subito, i nuovi acquisti. Kyle Walker √® ormai una garanzia: l’inglese ha giocato titolare sia contro l’Inter che contro la Roma e chiaramente √® stato inserito in lista Champions League e prender√† parte alla trasferta di Rotterdam per i playoff contro il Feyenoord.

Ci saranno, come era prevedibile, anche Santiago Gimenez e Joao Felix. I due attaccanti sono stati protagonisti del match di Coppa Italia, convenzionando il terzo gol della sfida contro gli uomini di Claudio Ranieri. Assist del Nazionale messicano, rete del portoghese.

Milan in Champions League: out Sottil e Bondo

Restano, cos√¨, fuori gli altri due acquisti, Riccardo Sottil e Warren Bondo. Una scelta prevedibile. Nessuna sorpresa, dunque, con Sergio Conceicao che ha dato priorit√† ai tre giocatori pi√Ļ esperti in campo europeo. L’italiano e il francese potranno chiaramente giocare in Serie A, cos√¨ come Alex Jimenez.

L’esterno spagnolo √® rimasto ancora fuori al pari, chiaramente, di Luka Jovic. Nella lista A sono presenti inoltre anche Emerson Royal, nonostante il lungo infortunio, e Samu Chukwueze. Anche in questo caso, uno scenario prevedibile, visto che a far spazio ai nuovi sono stati i calciatori ceduti, Noah Okafor, Alvaro Morata e Ismael Bennacer. ¬†Allungano la rosa i giovani della lista B, Bartesaghi, Camarda e Liberali.

LISTA A 

Maignan 

Tomori 

Thiaw  

Pavlovic 

Walker 

Emerson Royal 

Theo Hernandez 

Fofana 

Loftus-Cheek 

Reijnders 

Musah 

Chukwueze  

Pulisic

Joao Felix 

Leao 

Abraham   

Gimenez

FORMATI VIVAIO ITALIA: Sportiello, Florenzi, Terracciano    

FORMATI VIVAIO CLUB: Gabbia  

LISTA B: Nava, Torriani, Bakoune, Bartesaghi, Bozzolan, Camarda, Coubis, Eletu, Liberali, Magni, Malaspina, Paloschi, Sia, Traore.