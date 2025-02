Inzaghi amaro dopo il ko contro la Fiorentina: “E’ mancato tutto. Così ci rialzeremo”

Le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri al termine del match del Franchi. Un match che ha visto la sua squadra perdere per 3 a 0

Sconfitta davvero pesante per l’Inter di Simone Inzaghi al Franchi di Firenze. I nerazzurri perdono nel recupero contro la Fiorentina e falliscono l’aggancio al Napoli, in vetta alla classifica.

Una sconfitta difficile da spiegare per il tecnico nerazzurro: “Abbiamo sbagliato la partita, è mancato tutto, corsa e aggressività. Complimenti alla Fiorentina, che ha messo queste cose in campo. Io sono il principale responsabile, è una sconfitta che fa male, per come è venuta. L’Inter non finisce qui. Non voglio alibi, non abbiamo fatto quello che sarebbe servito”.

Fiorentina-Inter, Inzaghi: “Testa bassa e lavorare”

Come detto, l’Inter ha mancato l’aggancio al Napoli. Gli azzurri mantengono così i tre punti di vantaggio sugli uomini di Inzaghi: “Non serve fare tabelle, solo il lavoro ci farà rialzare da questa sconfitta. La Fiorentina era in emergenza, ma ha vinto meritatamente la partita. Tecnicamente siamo stati insufficienti, abbiamo mosso la palla troppo lentamente. Dopo il gol non siamo riusciti ad organizzarci. Ora testa bassa e lavorare. Mancano 45 punti alla fine che sono davvero tanti. Ripartiremo più forti di prima”

Calhanoglu non ancora al top – “Sappiamo quanto sia importante il turco – prosegue Simone Inzaghi -. Sta ritrovando minutaggio, ma stasera non andrei a parlare dei singoli”. Riserve all’altezza? “Sono contento di quello che ho a disposizione. Taremi sta convivendo con un problema dopo Lecce… parlare di rosa adesso non mi sembra il caso, questa squadra mi ha dato tante soddisfazioni negli ultimi anni, ma ora è giusto essere arrabbiati”.