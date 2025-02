I guai non finiscono: frattura alla caviglia e stagione compromessa

Brutto infortunio nell’ultimo turno di campionato e intervento chirurgico: almeno tre mesi di assenza

Non solo il caso Schuurs, escluso dalla lista per la seconda parte di campionato e ancora ai box dopo l’infortunio al legamento crociato del lontano ormai ottobre 2023.

Il difensore olandese sente ancora dolore e dopo due interventi al ginocchio non ha recuperato la migliore condizione per scendere in campo. Per lui altra stagione compromessa, con il Torino che deve rinunciare inoltre sempre a capitan Zapata fino al termine del campionato. I guai per il tecnico Vanoli però non finiscono qui visto che si prevede un lungo stop anche per Alieu Njie, dopo l’operazione delle scorse ore, in seguito al brutto infortunio rimediato sabato nella trasferta pareggiata contro l’Atalanta.

Torino, tegola Nije: operazione alla caviglia e almeno tre mesi di stop

Il giovane attaccante, appena 19 anni, lamentava un problema alla caviglia e dopo i primi riscontri ecco la diagnosi impietosa: frattura del malleolo tibiale-destro e la necessità di intervenire chirurgicamente.

Il Torino Football Club comunica che Alieu Njie è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico di sintesi della frattura al malleolo tibiale destro riportata durante la gara contro l’Atalanta. L’intervento è stato eseguito dal Professor Luigi Milano e dal Dottor Corrado… pic.twitter.com/DnUk5FPx4y — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 5, 2025

Njie è stato così operato mercoledì alla clinica ‘Fornaca’ di Torino, con l’intervento perfettamente riuscito come fa sapere il club granata. Adesso per il baby talento sarà necessario un lungo periodo ai box e un assenza dai campi di gioco di almeno tre mesi. Stagione compromessa o quasi quindi per Njie, che nelle previsioni più rosee non rientrerà prima di metà maggio e quindi per le ultime battute del campionato.

Il gioiellino svedese aveva esordito in prima squadra lo scorso 20 settembre e collezionato finora 17 presenze tra Serie A e Coppa Italia, realizzando il suo primo – e al momento unico gol – nel massimo campionato nella sfida contro il Como.