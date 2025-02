Da Balotelli a Keita: ecco il nuovo attaccante per il Monza | CM.IT

Il Ceo brianzolo Galliani vuole rimpolpare l’attacco di Bocchetti e guarda al mercato degli svincolati

Il Monza di Adriano Galliani a caccia di rinforzi nel mercato degli svincolati dopo la smobilitazione della finestra di gennaio, che ha portato alla cessione di diversi titolari dello scacchiere di mister Bocchetti.

La società brianzola valuterà infatti nei prossimi giorni il tesseramento di Keita Balde, attualmente senza squadra dopo aver rescisso il contratto nelle scorse settimane con i turchi del Sivassport. L’ex attaccante tra le altre di Inter e Lazio ha sostenuto questa mattina le visite mediche, mentre nel pomeriggio ha raggiunto Monzello per alcuni test fisici tra campo e palestra come raccolto da Calciomercato.it. L’attaccante classe ’95 si aggregherà al gruppo di Bocchetti e verrà valutato nei prossimi allenamenti dal tecnico biancorosso e Galliani.

Calciomercato Monza, visite e test per Keita Balde: l’ex Inter in ‘prova’ da Galliani

Gli agenti di Keita Balde avevano proposto il giocatore già a metà gennaio, senza però trovare risconti positivi in quel momento da parte della dirigenza del Monza.

Adriano Galliani però ha intenzione di rimpolpare ulteriormente il reparto offensivo dei brianzoli e ha deciso di dare un’occasione alla punta senegalese, che in Turchia nella prima parte di stagione ha collezionato 11 presenze con un gol a referto. Il Monza si è fermato al solo Ganvoula nell’ultima sessione invernale dopo le partenze eccellenti in attacco di Djuric e Maldini (ai quali si è aggiunto Maric, mentre Mota è rimasto malgrado la corte della Fiorentina), con la necessità adesso di intervenire attingendo dalla lista degli svincolati.

Galliani nel rush finale del mercato di gennaio non ha aperto invece al ritorno all’U-Power Stadium di Mario Balotelli, poi alla fine rimasto al Genoa (in attesa di ulteriori evoluzioni). Keita quindi nei prossimi giorni si allenerà agli ordini di Bocchetti e successivamente il Monza deciderà se tesserarlo o meno fino al termine del campionato. Per l’attaccante nato in Spagna si tratterebbe di un ritorno in Serie A dopo aver vestito le maglie di Lazio, Inter, Sampdoria e Cagliari.