Como-Juventus, Thiago Motta: “Ci ho parlato e ha capito”. Poi l’annuncio su Vlahovic

Le dichiarazioni dell’allenatore bianconero alla vigilia dell’anticipo di campionato contro la formazione allenata da Fabregas

La Juventus è ritornata alla vittoria nel match casalingo contro l’Empoli e domani sarà di scena sul campo del Como nell’anticipo della 24° giornata di Serie A.

Thiago Motta avrà a disposizione anche il nuovo acquisto Kelly, ultimo arrivato nel mercato invernale e che ieri ha sostenuto il primo allenamento agli ordini del tecnico bianconero. Ancora assenti invece Kalulu e Cambiaso oltre ai lungodegenti Bremer, Cabal e Milik. Thiago Motta, come di consueto, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Como di Fabregas.

COMO – “Sarà una partita importante e complicata. Hanno messo in difficoltà squadre come Atalanta, Milan e Roma. Non ho mai visto il Como difendersi, perciò bisognerà avere la massima concentrazione e determinazione”.

MERCATO DI GENNAIO – “Sono contento e orgoglioso di chi c’era prima e di chi è arrivato”.

VLAHOVIC E KOLO MUANI INSIEME – “Non è così semplice come vuoi metterla, Siamo una squadra e la cosa più importante è il collettivo, che deve avere un equilibrio. Sono due giocatori di altissimo livello, a prescindere dal ruolo. Quando arriverà il momento di farli giocare insieme, lo faranno. Magari ci saranno anche partite in cui giocheranno insieme o altre in cui non partirà titolare nessuno dei due”.

ESCLUSIONE ALBERTO COSTA DA LISTA CHAMPIONS – “Ci ho parlato e ha capito perfettamente. Siamo contentissimi di quello che fa in allenamento, è arrivato con fame”.

CAMBIASO – “Siamo felici e sono felice per lui che è rimasto alla Juve. Ma credo che il suo desiderio fosse quello di rimanere. Domani, però, non ci sarà”.

VLAHOVIC – “Ha avuto sempre un atteggiamento impeccabile. È un ragazzo che accetta le decisioni per il bene della squadra”.