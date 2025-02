Clausola e rinnovo già firmato: così cambiano i piani per Vlahovic

Per l’attaccante serbo si aspetta la proposta giusta la prossima estate, ma intanto arrivano notizie che cambiano le strategie bianconere

L’impatto di Kolo Muani con la Juventus è stato di quelli che si notano. Due partite tre gol, gli ultimi due che hanno un peso da tre punti. Il francese ha dimostrato subito di essere stato un acquisto azzeccato, l’uomo che serviva per rilanciare un attacco che per tutta la prima parte di stagione ha potuto contare soltanto su Vlahovic.

Già, Vlahovic. Anche il serbo contro l’Empoli è andato in gol, interrompendo un digiuno che durava da un po’. Come da un po’ il numero 9 bianconero trova spazio quasi esclusivamente in panchina: nell’ultimo mese è stato titolare soltanto nella gara di Champions contro il Benfica, quando però Kolo Muani non era disponibile.

La sensazione è che di panchine Vlahovic nei prossimi mesi ne farà diverse, una marcia di avvicinamento all’addio alla Juve che, quasi certamente, si celebrerà in estate. Con il contratto in scadenza nel 2026 ed un ingaggio che il prossimo anno toccherà i 12 milioni, il serbo non ha intenzione di accettare un rinnovo al ribasso ed allora la separazione appare scontata. Si è parlato di un addio già a gennaio, con l’interesse dell’Arsenal, ma alla fine non se n’è fatto nulla.

Calciomercato Juventus, altro che Vlahovic: l’Arsenal ha altre priorità

Proprio i Gunners potrebbero tornare alla carica in estate, anche se le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra vanno in un’altra direzione.

Stando a quanto riportato da ‘teamtalk.com’, infatti, in cima alle preferenze di Arteta ci sarebbe il bomber del Newcastle Isak. La sua valutazione supera i 100 milioni di euro ed è per questo che l’Arsenal potrebbe puntare in maniera più concreta su un piano B. Vlahovic? No, perché il nome che rappresenterebbe la prima alternativa allo svedese sarebbe Sesko, in possesso di una clausola da 70 milioni di euro. Altrimenti la soluzione sarebbe Cunha del Wolverhampton, nonostante il fresco rinnovo di contratto.

Così da Londra arrivano segnali non incoraggianti: potrebbe non essere l’Arsenal la squadra a rompere gli indugi e farsi avanti per Vlahovic.