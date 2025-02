Calhanoglu bocciato e mandato via: “Addio a giugno”, ma non è l’unico

Partita da dimenticare per il centrocampista turco. Il numero venti ha fatto male anche stasera ed inevitabilmente è finito nel mirino della critica, ma non è l’unico

E’ finita al settantesimo la partita di Hakan Calhanoglu. Il turco, il peggiore in campo nel derby, ha ripetuto la prestazione negativa di qualche giorno fa, contro la Fiorentina al Franchi. Anche stavolta è stato determinante, in maniera negativa, in occasione del secondo gol subito.

Così il calciatore è stato immediatamente sostituito da Simone Inzaghi, che dopo il 2 a 0 viola ha mandato in campo Barella, insieme a Dimarco e Arnautovic. Oltre al turco hanno lasciato il campo anche Mkhiraryan e Bastoni.

Fiorentina-Inter, non solo Calhanoglu: critiche anche per Frattesi

Nel mirino della critica è finito anche Davide Frattesi. Il giocatore non ha convinto per l’intera gara, ma le critiche si sono accentuate in occasione della prima rete. L’ex Sassuolo, infatti, è tra i colpevoli principali sul centro di Ranieri.

Frattesi sta con la testa altrove

Allucinante — ADC (@AlessandroDC97) February 6, 2025

Il prossimo che parla di #Frattesi che deve giocare di più…🤐 — Maurizio (@maumou72) February 6, 2025

Frattesi si lamenta pure quando non gli danno spazio con continuità — Simone Salines ⭐️⭐️ (@salines_simone) February 6, 2025

Tenere Frattesi ottima idea, bravissimi — Michele (@selonso) February 6, 2025

Frattesi buon giocatore perfetto per la Roma. Ora mettiamo Barella e torniamo a giocare a calcio grazie. #FiorentinaInter — Abeh c’è Dario (@darioloc81) February 6, 2025

Calhanoglu mamma mia… mikitaryan non è presentabile nemmeno — toro_val5 (@ValerioMar00) February 6, 2025

calhanoglu da spedire a giugno, indecente ormai da un po’ di tempo — Mikeyyy⭐️⭐️(FC “piace alla dirigenza” Milano) (@mikeyyyFCIM) February 6, 2025

Calhanoglu non ne sta vedendo mezza. Malissimo.#FiorentinaInter — Luca ⭐⭐ (@Kiricochiano) February 6, 2025

Le critiche, come detto, sono davvero tantissime. Oltre ai due centrocampisti, Frattesi e Calhanoglu, la tifoseria sui social non ha risparmiata Simone Inzaghi e non è certo la prima volta.