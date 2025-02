Allarme Dimarco: niente pre-gara in Fiorentina-Inter, ecco il motivo

Ecco cosa è successo nel corso del riscaldamento prima della ripresa della partita del Franchi: il punto della situazione

Federico Dimarco non si sta riscaldando con il resto del gruppo, sul terreno di gioco del Franchi, prima della ripresa della partita, che vedrà Fiorentina e Inter ripartire dal 17esimo minuto di gioco, dopo il malore occorso a Bove. Simone Inzaghi ha scelto di lasciare fuori il terzino italiano, puntando su Carlos Augusto. Il calciatore è in distinta, ma come raccontato da Sky Sport, non sta facendo il riscaldamento con i compagni.

Il motivo? Dimarco non sta benissimo, è raffreddato. I nerazzurri, così, per non correre rischi, hanno deciso di non mandarlo in campo prima della ripresa della sfida. L’italiano, però, siederà regolarmente in panchina al pari di Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Acerbi, Asllani, Barella, Pavard, Darmian e Taremi.

Fiorentina-Inter, Dimarco in panchina: la scelta di Inzaghi

Senza Tajon Buchanan, trasferitosi al Villarreal durante il calciomercato di gennaio, e Nicola Zalewski (i nuovi acquisti non possono giocare), l’altro esterno, oltre a Dimarco, è Damian. Durante il match capiremo, dunque, se Inzaghi deciderà di affidarsi al nazionale azzurro o se lo risparmierà per la prossima partita, ancora con la Fiorentina, il prossimo 10 febbraio, ma stavolta a San Siro.

A Milano, lo ricordiamo, non ci sarà sicuramente Dumfries, che sconterà la squalifica al pari di Comuzzo. Raffaele Palladino, che per lunedì, però, spera di recuperare Gudmundsson, oggi assente, per tonsillite, avrà sicuramente una rosa più lunga, visto che potrà, chiaramente, contare su tutti i nuovi acquisti arrivati durante il calciomercato di gennaio.

FIORENTINA (4-2-3-1): 43 De Gea; 15 Comuzzo, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 21 Gosens; 8 Mandragora, 24 Richardson; 2 Dodo, 9 Beltran, 65 Parisi; 20 Kean. A disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 22 Moreno, 23 Colpani, 32 Cataldi, 63 Caprini, 64 Harder, 66 Rubino. Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 15 Acerbi, 21 Asllani, 23 Barella, 28 Pavard, 32 Dimarco, 36 Darmian, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.