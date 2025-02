Ultimatum a Thiago Motta, annuncio in diretta sull’esonero

Thiago Motta e la Juventus si giocano moltissimo nelle prossime settimane, la posizione del tecnico italobrasiliano inizia a essere a rischio

Fino alla fine del 2024, pur zavorrata da tantissimi pareggi, la Juventus aveva perso in gare ufficiali soltanto una volta in questa stagione. Nel solo mese di gennaio, sono arrivati ben tre ko per i bianconeri, contro Milan in Supercoppa, Napoli in campionato e Benfica in Champions League, a fronte di una sola vittoria, quella con i rossoneri in Serie A.

Un rendimento che evidentemente non può far piacere all’ambiente e che lancia l’allarme sulle prospettive stagionali. Occorre una netta inversione di tendenza, sperando che gli innesti di calciomercato – Lloyd Kelly l’ultimo in ordine di tempo ad arrivare – possano dare una mano concreta.

Di fronte c’è un mese di febbraio in cui occorrerà risalire la china in campionato e con alle viste il doppio match di spareggio per accedere agli ottavi di Champions. Impegni a rotta di collo per la Vecchia Signora e, sulla base dell’andamento recente, appuntamenti che potrebbero essere decisivi per la panchina di Thiago Motta. Il tecnico italobrasiliano sta esaurendo il credito presso tifosi e ambiente e forse anche presso la società. L’inizio ha portato un sorriso con la vittoria per 4-1 contro l’Empoli, ma dovranno esserci delle conferme da qui in avanti.

Juventus, Thiago Motta avvisato: “Per l’esonero non si aspetterà fine stagione”

Se il cambio di rotta tanto auspicato non dovesse avvenire neanche stavolta, la panchina di Thiago Motta potrebbe seriamente essere a rischio. Ci sono alcuni errori cui deve porre rimedio prima che sia troppo tardi, da qui in avanti i risultati parleranno chiaro.

Il tema è stato dibattuto in diretta su ‘Radio Radio’, dove le voci su Thiago Motta si sono levate piuttosto critiche. Così l’ex portiere Fernando Orsi: “La fascia di capitano dà l’immagine di un leader all’interno dello spogliatoio, il fatto che non si segua una linea ben precisa è evidente e si ripercuote sui risultati. Penso che Thiago Motta stia facendo degli esperimenti, ma alla Juventus non te lo puoi permettere. Quando sei allenatore di una squadra importante, non devi pensare soltanto alla tattica ma anche ai rapporti con lo spogliatoio e con i calciatori. Sta facendo dei tentativi, ma per il momento non ci sta riuscendo”.

Quindi il giornalista Stefano Agresti ha lanciato l’allarme per l’allenatore, che non avrà ancora a disposizione tempo infinito per cambiare le cose, anzi: “La parola progetto nel calcio mi spaventa sempre molto – ha spiegato – Pubblicamente, la Juventus non manifesta dubbi su Thiago Motta e fa bene, si deve rimanere compatti. Se poi si arrivasse in una determinata situazione in cui si rischiasse di mettere davvero a repentaglio la qualificazione in Champions, si potrebbe decidere di intervenire, non arrivando necessariamente a fine stagione come si diceva fino a un po’ di tempo fa. Quando è servito, la Juventus ha anche fatto atti di rottura eclatanti a stagione in corso, come quando diede l’addio a Lippi. Oggi Thiago Motta è saldo sulla panchina, domani potrebbe non esserlo più. Se la corsa al quarto posto rischiasse di essere compromessa, la situazione sarebbe in divenire. L‘allenatore non può più sbagliare, altrimenti vivrebbe davvero momenti difficili”.

Esonero Thiago Motta, quota molto bassa

I bookmakers non danno molta fiducia a Thiago Motta. ‘Snai’, per esempio, quota a 2.25 l’esonero o le dimissioni del tecnico italo-brasiliano a fine stagione da allenatore della Juventus. Stessa quota per Sergio Conceicao del Milan e Paolo Zanetti del Verona.