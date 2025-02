PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-ROMA 3-1: Felix illumina San Siro, difesa giallorossa da incubo

Voti, top e flop del big match di San Siro valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Ecco i migliori e i peggiori della partita

Il Milan vince 3 a 1 e vola in semifinale di Coppa Italia. I rossoneri esultano grazie alla doppietta di Tammy Abraham. Benissimo anche i nuovi, con Joao Felix che illumina subito San Siro e non solo per il gol.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6

Walker 6,5

Tomori 7,5

Pavlović 7

Hernández 7

Musah 6,5 – Dal 90′ Sottil s.v.

Fofana 6

Reijnders 6

JimĂ©nez 6,5 – Dal 70′  Leao 6

Abraham 7,5 – Dal 58′ Gimenez 6,5

Pulisic 5,5 – Dal 58′ Joao Felix 7,5

All. Conceicao 6,5

ROMA

Svilar 5,5

Çelik 4,5 – Dal 45′ Rensch 5

Hummels 5 – Dal 79′ Nelsson s.v.

N’Dicka 5

Saelemaekers 5,5 Dal 79′ El Shaarawy s.v.

Koné 6

Paredes 5,5 – Dal 45′ Pellegrini 6

Pisilli 6

Angelino 5

Dybala 5,5

Shomurodov 5 – Dal 45′ Dovbyk 6,5

All. Ranieri 5,5

Top e flop di Milan-Roma

TOP – Abraham e Joao Felix 7,5 – E’ giusto premiare l’inglese per la doppietta, finalmente da vero attaccante. E’ bellissima l’incornata su cross di Theo Hernandez. Va menzionato, però, Joao Felix. Un debutto migliore non poteva esserci per il portoghese, che danza sul terreno di gioco di San Siro, mostrando fin da subito la sua infinita classe. ll gol, su servizio di Gimenez, è la ciliegina sulla torta.

FLOP – Pulisic 5,5 – L’americano ha bisogno di rifiatare. Oggi Conceicao tra lui e Leao ha preferito tener fuori il portoghese. L’ex Chelsea è così apparso appannato, non riuscendo mai a trovare la gioca giusta. E’ chiaramente perdonato. Ora con i nuovi arrivati potrĂ finalmente riposare anche lui.

TOP – Dovbyk 6,5 – Trova il gol che riapre momentaneamente la partita. Un gol, il tredicesimo stagionale, da bomber d’area di rigore, che però non basta ai giallorossi. Con lui in campo al posto di Shomurodov è tutta un’altra storia

FLOP – Celik 4,5 – La sostituzione arrivata prima dell’inizio della ripresa è una bocciatura chiara, anche da parte di Claudio Ranieri, che decide di affidarsi a Rensch. 45 minuti complicati per il difensore turco, che è tra i principali responsabili del 2 a 0 rossonero, anche, se va detto, balla un po’ tutta la retroguardia.

TABELLINO

MILAN-ROMA 3-1

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlović, Hernández; Musah, Fofana, Reijnders; Jiménez, Abraham, Pulisic. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Thiaw; Camarda, Chukwueze, João Félix, Gimenez, Jović, Leão, Sottil. All.: Conceição.

ROMA (3-5-2): Svilar; Çelik, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, KonĂ©, Paredes, Pisilli, Angeliño; Dybala, Shomurodov. A disp.: De Marzi, Gollini; Abdulhamid, Nelsson, Rensch, Salah-Eddine, SangarĂ©; Cristante, Gourna-Douath, Pellegrini; Baldanzi, Dovbyk, El Shaarawy, SoulĂ©. All.: Ranieri.

GOL: 16′ e 41′ Abraham (M), 54′ Dovbyk (R), 73′ Joao Felix (M)

AMMONITI: Kone

ESPULSI:

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Spettatori: 57.878