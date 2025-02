Nuovo scambio tra Milan e Roma: hanno già deciso

Milan-Roma con tanti motivi di interesse in campo e fuori, tra il club rossonero e quello giallorosso può essere imbastito un nuovo affare: ecco quale

Si ritrovano subito in campo, dopo essere state le protagoniste degli ultimissimi giorni di mercato, a suon di colpi in entrata. Momento cruciale della stagione di Milan e Roma, che si giocano la possibilità di competere ancora per grandi traguardi, ma senza poter più sbagliare nulla, dopo il rendimento altalenante della prima parte di stagione e dopo una sessione di trasferimenti che ha portato tanti cambiamenti nelle rispettive rose.

Senza ombra di dubbio, rossoneri e giallorossi sono coloro che più hanno cambiato volto. E che probabilmente nel prossimo futuro lo faranno ancora, a seconda di quelli che saranno i risultati definitivi dell’annata. Le strade dei due club tornano a intrecciarsi a ripetizione, non solo per quelli che potrebbero essere i potenziali duelli – come quelli per Manu Konè e Gourna Douath, vinti dai giallorossi. Ma anche per quanto concerne altre operazioni congiunte e scambi, come già avvenuto di recente.

Milan e Roma, nuovo scambio: Cristante torna in rossonero, ecco il sostituto

I due club discuteranno prossimamente del futuro di Abraham e Saelemaekers, che si sono scambiati la maglia alla fine dell’estate. Ma potrebbero imbastire un’altra operazione, che potrebbe accontentare tutti.

Bryan Cristante potrebbe tornare in rossonero, ad anni di distanza, in luogo di Ruben Loftus-Cheek che farebbe il percorso inverso. Tra quelle che la redazione di Calciomercato.it, nel suo consueto sondaggio su ‘X’, ha proposto ai propri utenti, è stata l’opzione largamente più gettonata, con il 45,1% dei voti ottenuti.

A seguire, in termini di preferenze, lo scambio Pellegrini-Musah, votato dal 29,4% dei partecipanti. Convincono decisamente di meno invece altre ipotesi come Mancini-Tomori (13,7%) e Soulè-Camarda (11,8%).