Milan-Roma, da Ancelotti al futuro di Joao Felix: parlano Ghisolfi e Moncada

Rossoneri e giallorossi impegnati a San Siro nei quarti di Coppa Italia: le parole dei due direttori sportivi tra campo e mercato

Milan e Roma in campo in Coppa Italia per scoprire chi sarà la seconda semifinalista dopo il Bologna. E rossoneri e giallorossi sono state tra le grandi protagoniste del mercato.

Di questo hanno parlato sia Geoffrey Moncada che Florent Ghisolfi, intervenuti ai microfoni di ‘Sport Mediaset’. Così Monacada: “Era molto importante fare qualcosa sul mercato, abbiamo cambiato profili con giocatori diversi e cambiato la struttura della squadra, per dare più opzioni al mister. Le aspettative sono alte, vogliamo vincere stasera, c’è il campionato dove dobbiamo recuperare punti e la Champions”.

Su Gimenez: “E’ stato difficile, ma lo conoscevamo dal Cruz Azul. Questo mercato abbiamo saputo che poteva essere una possibilità, trattare con i club olandesi è difficile, lo abbiamo visto con Reijnders, ma lui e il suo agente hanno fatto tanto per venire al Milan. Non era una mia idea, era però una possibilità, era importante fare un numero nove. Joao Felix a Milano anche la prossima stagione? Dipende da noi e da lui. Se sta bene c’è una possibilità, con il Chelsea abbiamo sempre un bel rapporto”. Sulla Coppa Italia: “E’ un obiettivo, come tutte le altre competizioni, possiamo andare in semifinale, è molto importante. Chukwueze? Resta con noi, è un’altra possibilità sulla destra e siamo contenti”.

Ancelotti alla Roma, Ghisolfi: “Il nostro allenatore è Ranieri”

La Coppa Italia però è un obiettivo anche della Roma, come sottolineato anche da Florent Ghisolfi.

“La Coppa Italia molto importante, siamo in ritardo in campionato, fa parte della tradizione della Roma e vogliamo rendere i nostri tifosi orgogliosi. Stasera è una tappa importante contro una grande squadra, dobbiamo mettere grande intensità, penso siamo pronti. La Coppa è un cammino per aiutare nell’obiettivo Europa”. Sul Mercato: “Sono contento perché abbiamo lavorato allineati e con sinergia con il mister, siamo contenti del mercato perché se prendiamo i paletti del Fair Play Finanziario non era facile, dovevamo fare uscite prima di acquistare, abbiamo fatto 5 uscite e pensiamo di aver raggiunto i nostri obiettivi. Parlerà poi il campo, ma siamo contenti e prepariamo il futuro”.

Capitolo allenatore: “Stiamo lavorando su questo, sia sull’allenatore che sulla squadra, ad oggi però dobbiamo guardare soprattutto al presente. Mister Ranieri sta facendo un gran lavoro, abbiamo fame. Ancelotti? Oggi è Ranieri l’allenatore della Roma”.