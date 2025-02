Milan-Roma, bufera arbitrale: coinvolti pure Inzaghi e Thuram

Nella sfida di Coppa Italia è polemica per un episodio in area di rigore: non mancano i paragoni con l’Inter

Il più classico dei gol dell’ex ha aperto le marcature della sfida di Coppa Italia tra Milan e Roma. E’ stato Tammy Abraham ad aprire le marcature.

E proprio pochi istanti prima del gol, l’attaccante inglese era stato protagonista di un episodio nell’area di rigore dei capitolini. Nel mirino in particolare un contatto tra Abraham ed Hummels, con l’arbitro che ha preferito continuare a far giocare. Una scelta che non è piaciuta ai tifosi rossoneri: sui social alcuni hanno reclamato il calcio di rigore e subito hanno fatto un raffronto con quello che è stato il chiacchierato episodio di pochi giorni fa nel derby di Milano, con il contatto Pavlovic-Thuram per cui i nerazzurri hanno reclamato la massima punizione.

Ovviamente col gol passerà in sordina l’ennesimo rigore non fischiato (neanche guardato) — Lu (@l_gra482) February 5, 2025

C’era un rigore grosso quanto una casa su #Abraham. Se capitava all’Inter @Ignazio_LaRussa avrebbe indetto una seduta parlamentare. #MilanRoma — Mimir ♥️🖤 (@Mimir05782) February 5, 2025

Hummels-Abraham rigore netto, ma ovviamente i contatti sono rigore solo se è Pavlovic a toccare Thuram… e devo pure sentire dire che Abraham è caduto dopo (falso), invece Thuram che non è nemmeno caduto rigore??? — Jacopo (@Jacop83) February 5, 2025

Effetto reclami Inter in corso, c’era fallk su Abraham in area, ma niente rigore e niente VAR. #MilanRoma — Giovanni🔴⚫ (@Iamsilvergdb) February 5, 2025

C’è invece chi ha sottolineato come il contatto fosse lieve e fosse giusto non fischiare rigore, come accaduto durante il derby meneghino. Un tifoso rossonero ha anche, simpaticamente, commentato: “Non sembra esserci rigore, a meno che non siate Simone Inzaghi“. Chiaro riferimento alle parole del tecnico nerazzurro nel dopo gara.

Era più rigore questo su abraham che quello di thuram nel derby ma qua lo danno come contatto legale ahah — Simone (@_Sim95_) February 5, 2025

Non sembra esserci il rigore su Abraham a meno che non siate Simone Inzaghi #MilanRoma — Rossonerosemper (@Rossonerosemper) February 5, 2025

fallo su Abraham uguale a quello su Thuram nel derby, casualmente non viene dato rigore, forse perché non c’è? — Talick Mhiaw (@KrankFessie) February 5, 2025