Lazio, caos Pellegrini: il punto, dalla scelta di Baroni alla cessione in Turchia

Altra vicenda controversa in casa biancoceleste, l’esclusione dalla lista Serie A del terzino mancino: come stanno le cose anche a livello di regolamento



La Lazio ha concluso un mercato turbolento con tre acquisti. Il primo era stato Arijon Ibrahimovic dal Bayern Monaco, poi sono arrivati Reda Belahyane e Oliver Provstgaard, che domani verranno presentati. Ma c’è stata una coda inaspettata, ovvero l’esclusione di Luca Pellegrini dalla lista per la Serie A pubblicata ieri dalla stessa Lazio. Una scelta completamente a sorpresa, che lascia pure Baroni in una certa difficoltà sulle fasce.

Pellegrini è infatti l’unico terzino mancino oltre a Tavares nella rosa biancoceleste, con il portoghese che attualmente è infortunato e non è detto riesca a recuperare per la partita col Monza. Lo stesso si può dire per Lazzari mentre Hysaj rischia un lungo stop dopo l’infortunio di Cagliari. Morale della favola: al momento Baroni a solamente Marusic a disposizione. Una situazione paradossale. L’esclusione di Pellegrini è da ricondurre a una scelta tecnica, ma legata a questioni extra-campo. Si parla di motivi disciplinari, di alcuni atteggiamenti non particolarmente graditi all’allenatore seguiti a scelte di formazione ma non solo. E pure di un paio di ‘no’ sul mercato.

In tal senso sono arrivate anche le parole a ‘Lazio Style Radio’ del ds Angelo Fabiani che ha attribuito appunto la scelta a Baroni: “Perché non si sono fatte le stesse considerazioni all’inizio quando è andato fuori Hysaj? Le scelte sono dell’allenatore in base a un suo progetto futuro o immediato, decide lui. Ci dice delle cose, ci fa una lista e la società deve avallare ciò che dice lui. Se non si ascolta il proprio condottiero viene delegittimato e se succede è la fine della società. Ci vuole rispetto per l’allenatore. La scelta di escludere Pellegrini e di reinserire Basic è stata sua: ci ha detto che il croato poteva risultare più utile, nonostante sia stato vicino a lasciare la Lazio più volte a gennaio”.

Pellegrini escluso dalla lista Serie A della Lazio, la reazione dell’agente e la situazione per l’eventuale addio

Ieri invece era arrivato il comunicato del Team Raiola sulla questione Pellegrini che aveva sottolineato: “Escludo categoricamente che la motivazione sia stata dettata da motivi disciplinari. Luca è sempre stato un professionista esemplare e a disposizione del gruppo squadra. L’esclusione della trasferta di Cagliari è dovuta ad un problema fisico riscontrato qualche giorno prima della convocazione, chiederemo chiarimenti con la società nelle sedi opportune”.

Insomma, si prospetta l’ennesima telenovela a Formello. Anche perché il mercato è chiuso e non può essere sostituito se non con uno svincolato (ci sono Williams, Kurzawa, Marcelo e Mario Rui) ma non rientra in nessun modo nei progetti e i piani della società. In Turchia parlano parecchio di una trattativa in corso col Besiktas di Immobile pronto a chiudere, ma ci sarebbero dei passaggi obbligati da fare. Il terzino romano e tifoso laziale è formalmente ancora di proprietà della Juventus, con l’obbligo di riscatto che scatta a fine stagione a 4 milioni dopo il prestito biennale. Con un ingaggio che non si allontana troppo dai 2,5 milioni.

Per cederlo, la Lazio dovrebbe anticipare l’attivazione dell’obbligo (che è un’operazione consentita) per poi eventualmente cederlo appunto in Turchia o in altre federazioni dove il mercato in entrata è ancora aperto. In ogni caso il club biancoceleste non si è ancora mosso in questo senso in via ufficiale con la Juventus. Ad ora è l’unica via per un divorzio. Altrimenti un’altra possibilità è ovviamente quella di tentare la pace nei prossimi giorni, visto che in Serie A sono possibili cambi senza limitazioni. Ma per la lista Uefa il termine è la mezzanotte di domani 6 febbraio. Poi non sono più consentite modifiche. Se Pellegrini sarà escluso anche lì, allora resterà fuori fino alla fine.