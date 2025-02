Follia in Argentina: guardalinee colpito alla testa e match sospeso

L’arbitro Falcon Perez è stato costretto a interrompere la gara tra Godoy Cruz e Talleres dopo il ferimento alla fronte dell’assistente

Attimi di paura e tensione durante il match tra Godoy Cruz e Talleres, sfida valevole per la terza giornata del torneo di Apertura in Argentina.

Gesto violento e da censurare nel corso della partita, con l’assistente Diego Martin che è stato colpito da un oggetto contundente lanciato dagli spalti. Il guardalinee è stato ferito, causandogli un vistoso taglio alla fronte. L’arbitro Falcon Perez ha subito soccorso Martin (sanguinante per la ferita riportata) insieme ai medici, interrompendo dopo qualche minuto il match del campionato argentino. Partita sospesa per la cronaca e a data da destinarsi, con il direttore di gara scortato all’uscita dalla polizia mentre l’assistente è stato trasportato in ospedale per tutte le cure del caso.

Yael Falcon Perez è su tutte le furie dopo aver sospeso l’incontro: “Siamo nel 2025 e questo non può accadere. Nessuno deve farsi male durante un evento sportivo. Questa situazione è molto triste, rovina l’immagine del calcio argentino – ha spiegato l’arbitro come riporta la testata ‘TycSports’ – Diego (Martin, ndr) aveva la fronte gonfia ed è stato costretto ad andare in ospedale per degli accertamenti. Fortunatamente non è stato colpito all’occhio o in un’altra parte delicata del corpo. Sono degli episodi che non devono più succedere in uno stadio”.