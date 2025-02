DIRETTA Coppa Italia, Milan-Roma 0-0: occasione Dybala! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra i rossoneri di Conceicao e i giallorossi di Ranieri in tempo reale

Il Milan ospita la Roma a San Siro per una gara di sola andata valida come secondo quarto di finale di Coppa Italia. Una sfida tra due formazioni che vengono da un pareggio in extremis in Serie A che sarà diretta dall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì.

Da un lato i rossoneri di Sergio Conceicao, reduci dalla beffa nel derby contro l’Inter pareggiato 1-1 in pieno recupero da De Vrij, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Sassuolo negli ottavi di finale. L’obiettivo è quello di provare a tornare in finale a sette anni dall’ultima volta e rimettere in bacheca un trofeo che manca addirittura dal 2003. Dall’altro lato i giallorossi di Claudio Ranieri, che a loro volta hanno acciuffato il pareggio contro il Napoli oltre il 90esimo nell’ultimo week end di Serie A grazie ad Angelino, puntano tanto sulla coppa per provare a salvare la stagione. I capitolini hanno avuto la meglio sulla Sampdoria nel turno precedente: la loro ultima finale risale a dodici anni fa, mentre l’ultimo successo è datato 2008. In caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore senza passare per i tempi supplementari. Chi passa il turno se la vedrà in semifinale con la vincente tra Inter e Lazio. La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5 e in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Mediaset Infinity. In campionato, su questo stesso campo, la sfida terminò in parità con il risultato di 1-1 per via dei gol messi a segno da Reijnders e Dybala. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Milan e Roma live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Milan-Roma

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Jimenez, Abraham, Pulisic. All. Conceicao

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Shomurodov. All. Ranieri

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì

PROSSIMI IMPEGNI: Empoli-Milan sabato 8 febbraio ore 12.30; Venezia-Roma domenica 9 febbraio ore 12.30.