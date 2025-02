Decisivo il grande ex: Abraham porta il Milan in semifinale

Coppa Italia, i rossoneri superano la Roma grazie alla doppietta dell’attaccante inglese: a San Siro finisce 3-1

Gol, pali, occasioni e una gara sicuramente divertente quella andata in scena a San Siro per il secondo quarto di finale di Coppa Italia che ha visto uscire vincitore il Milan contro la Roma. La squadra di Conceicao supera quella di Ranieri per 3-1.

Tra i protagonisti del match sicuramente uno degli ex di giornata, Tammy Abraham. E’ proprio l’inglese a sbloccare la partita con un preciso colpo di testa nell’angolino su cross di Theo Hernandez. La Roma però reagisce, ma è solo la traversa a dire no a Pisilli che di testa colpisce il legno. Maignan risponde poi su Dybala, ma alla fine è ancora il Milan a passare nel finale di tempo, sempre grazie ad Abraham. La difesa della Roma si fa trovare totalmente sbilanciata: Theo Hernandez offre all’inglese, che a tu per tu con Svilar firma il raddoppio e la doppietta personale.

Nella ripresa la Roma cambia tre giocatori e va in gol proprio con uno dei nuovi entrati, anche se l’occasione migliore capita a Walker, che di testa pizzica la traversa. Dovbyk trova la zampata giusta per riaprire la partita su cross di Angelino deviato da Walker. Theo Hernandez sfiora la rete da calcio di punizione, ma anche per il Milan sono decisivi i cambi. Gimenez trova Joao Felix, che supera Svilar con un delizioso tocco sotto per firmare la sua prima rete con la maglia del Milan. Nel finale la Roma accorcia le distanze con un’autorete di Reijnders, ma il gol è annullato vista la posizione irregolare in partenza di Dovbyk.

Milan-Roma 3-1: il tabellino

Buona prova quindi per il Milan di fronte al proprio pubblico: ora i rossoneri dovranno trovare quello che più è mancato in stagione, ossia la continuità.

Per la Roma tante occasioni create, ma troppe disattenzioni in fase difensiva. Il Milan è dunque la seconda semifinalista di Coppa Italia dopo il Bologna. Gli altri quarti di finale sono in programma il 25 e 26 febbraio: l’Inter ospiterà la Lazio, mentre la Juventus attenderà l’Empoli. Chi passa nella prima sfida trova il Milan: possibile quindi un nuovo derby. L’avversaria del Bologna si deciderà invece nel match dello Stadium.

Milan-Roma 3-1

Marcatori: Abraham (M) 16′ e 42′, Dovbyk (R) 54′, Joao Felix (M) 71′.