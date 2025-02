Dal Milan alla Capitale, affare saltato sul gong

Numerose operazioni condotte dal Milan a fine mercato, altre non si sono realizzate per poco: l’indiscrezione che spunta solo adesso

L’ultimo giro di giostra del calciomercato è stato a velocità altissime, regalandoci un’ultima giornata davvero folle e con una lunga serie di operazioni in entrata e in uscita che hanno visto protagoniste soprattutto tante grandi squadre del nostro campionato. Tra le principali attrici, in tal senso, Milan e Roma che si trovano di fronte per i quarti di finale di Coppa Italia.

Entrambe avevano bisogno di un restyling piuttosto profondo, anche se in pochi avrebbero immaginato ciò che abbiamo visto. Nelle ultime 24 ore di mercato, tre nuovi acquisti a testa per rossoneri e giallorossi. A Milano sponda Diavolo sono sbarcati Joao Felix, Bondo e Sottil, mentre nella Capitale Gourna-Douath, Nelsson e Salah-Eddine. Tutti pronti a scendere in campo, anche a gara in corso, e a iniziare subito a determinare, in un cruciale snodo per la stagione di entrambe.

Sia per i meneghini che per i capitolini, l’obiettivo, nella seconda parte dell’annata, sarà fare molto meglio di quanto avvenuto finora. Vedremo quale sarà l’impatto dei nuovi acquisti e se nel bilancio tra arrivi e cessioni i due club ci avranno guadagnato. A proposito, tra i tanti affari avvenuti in quel di Milanello, uno è saltato all’improvviso.

Milan, Morata all’Arsenal saltato: il motivo

Sono tanti i retroscena che emergono adesso, a mercato finito. Come quello riguardante Alvaro Morata che avrebbe potuto finire all’Arsenal.

Lo spagnolo è del resto un profilo conosciuto in Inghilterra per i suoi trascorsi di qualche anno fa al Chelsea. Secondo il ‘The Athletic’, in occasione della trasferta di Champions League con il Girona, parlando con gli agenti di Joan Garcia, gli emissari dei ‘Gunners’ avrebbero espresso il gradimento anche per un prestito di Morata. Tuttavia, la loro successiva esitazione nell’affondare il colpo immediatamente – il Milan sarebbe stato pronto all’intesa – ha poi fatto sì che l’inserimento del Galatasaray, molto più convinto nel portare dalla propria parte il giocatore, risultasse determinante.