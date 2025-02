UFFICIALE, nuovo infortunio: lesione del tendine rotuleo e stagione già finita

Campionato compromesso e lungo stop dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato nell’ultima partita

Tegola pesante per il Venezia e Di Francesco, con i lagunari che dovranno fare a meno per diversi mesi di Filip Stankovic tra i pali.

Piove sul bagnato per il Venezia, che dopo il ko in casa dell’Udinese è scivolato a -5 dalla zona salvezza. In più, i veneti dovranno rinunciare per un lungo periodo al giovane portiere di proprietà dell’Inter, che nel corso della sfida di sabato in Friuli ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio. Sulle condizioni del figlio d’arte filtrava pessimismo già dagli spogliatoi del ‘Bluenergy Stadium’, con gli esami svolti questa mattina che hanno confermato la gravità della situazione per l’estremo difensore serbo.

Venezia, lungo stop per Stankovic: stagione compromessa per il portiere serbo

Il comunicato del Venezia sulle condizioni di Stankovic: “Gli esami strumentali effettuati, a seguito dell’infortunio subito durante la partita Udinese-Venezia del 1° febbraio, hanno evidenziato una lesione parziale del tendine rotuleo sinistro. Il giocatore ha già intrapreso il suo percorso riabilitativo e continuerà a essere monitorato dallo staff medico del club”.

Per Stankovic si prevede uno stop di almeno tre mesi, con il resto della stagione del portiere serbo quindi compromessa. Di Francesco dovrà rinunciare a un tassello importante nella corsa salvezza, con il Venezia che si è cautelato ingaggiando sempre dall’Inter (questa volta a titolo definitivo) Ionut Radu tra i pali.