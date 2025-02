Terremoto in testa alla classifica: esonero e nuovo allenatore scelto

La società sta valutando il clamoroso ribaltone in panchina: il cambio di tecnico è quasi certo, deciso anche il sostituto

Mercato chiuso, tempo di bilanci, anche per chi non è intervenuto in entrata e uscita. La rosa è rimasta inalterata, ma in testa alla classifica c’è aria di scossone improvviso.

Il bilancio dell’ultimo mese del Benevento è in rosso e il presidente Vigorito vuole dare la scossa. Sta pensando all’ora di mandare via Gaetano Auteri, un esonero fino a due mesi fa impensabile. Appena l’8 dicembre scorso, infatti, i giallorossi andavano ad imporsi sul campo del Trapani e allungavano al vertice della classifica, portando a cinque le lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici.

Da allora però molto è cambiato: sono arrivate soltanto due vittorie in sette partite con appena tre punti conquistati nelle ultime quattro. Un andamento che ha fatto precipitare i sanniti al quarto posto, con due punti di svantaggio sulla coppia di testa formata da Monopoli e Audace Cerignola. Proprio il Monopoli è stata l’ultima squadra affrontata dal Benevento: lo 0-0 casalingo di ieri non è andato giù al patron che starebbe ora valutando il ribaltone.

Benevento, Auteri verso l’esonero: scelto il sostituto

Oggi sarà giornata intensa a Benevento con il patron Vigorito che avrà una riunione con Carli per decidere il futuro di Auteri. L’esonero sembra essere altamente probabile, con la società sannita che avrebbe preso contatti anche con l’eventuale sostituto.

Il prescelto dovrebbe essere Michele Pazienza, reduce dall’esperienza ad Avellino terminata a settembre: gli irpini lo esonerarono per dare spazio a Biancolino ed ora l’ex centrocampista può ripartire sempre dal Girone C della Serie C e da una squadra che con i biancoverdi si sta giocando la promozione.

Quello è l’obiettivo del Benevento che in questa stagione ha puntato molto sui giovani. Nunziante, rientrato dopo l’infortunio al ginocchio, e Perlingieri sono i due fiori all’occhiello della società campana che vuole tornare a volare come ad inizio stagione. Per questo Vigorito è pronto anche alla mossa drastica: via Auteri per rilanciare il Benevento verso la promozione diretta.