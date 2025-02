Milan-Chukwueze, avventura finita: il punto della situazione

Le ultime notizie legate al futuro del calciatore nigeriano, che nelle ultime di calciomercato è stato ad un passo dal trasferimento in Inghilterra

Fin dal primo giorno di mercato, la Premier League è stata la possibilità più concreta per Samu Chukwueze. Il nigeriano è stato cercato dall’Aston Villa, ma la trattativa non è mai decollata. Nelle ultime ore della sessione invernale, così, si è fatto sotto il Fulham. Il club londinese ha bussato alla porta del Diavolo per acquistare il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Il Milan ha aperto a tale possibilità, ma una soluzione non è stata trovata. Nessuna quadra sui costi, così l’ex Villarreal, che nei giorni scorsi, è stato accostato anche alla Real Sociedad, è rimasto in rossonero. Ora la situazione per lui potrebbe essere anche peggiore rispetto al passato. L’arrivo di Joao Felix gli leverà sicuramente spazio, ma come se non bastasse, il Milan ha deciso di prendere anche Riccardo Sottil.

Milan-Chukwueze, destino segnato: adesso c’è la Turchia

Ora Samu Chukwueze giocherà sempre meno. Anche per questo il calciatore potrebbe decidere di prendere in considerazione altre ipotesi. Per il nigeriano di fatto il calciomercato non è ancora finito. Le possibilità di un addio immediato non sono moltissime, ma il calciomercato in Turchia è ancora aperto.

I club della Super Lig, come Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas, hanno dimostrato di essere pronti a pagare stipendi importanti (quello di Chukwueze è di 4 milioni di euro netti a stagione). Chissà che non si possa aprire qualche spiraglio nelle prossime ore. C’è ancora un po’ di tempo, visto che in Turchia il calciomercato chiude fra una settimana, e il canale Milano-Istanbul ha funzionato molto bene in questo mese.

Oltre alla cessione di Alvaro Morata al Galatasaray, infatti, i rossoneri hanno trattato Pavlovic sia con i giallorossi che con il Fenerbahce, parlando anche di altri calciatori. Chukwueze via dal Milan, dunque, resta una possibilità visto che il suo addio, ormai è solo una questione di tempo. Se non sarà adesso sarà la prossima estate. La valutazione che ne fa il Milan è di circa 15 milioni di euro