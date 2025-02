La Juventus non ha finito: prenotato il nuovo difensore e occhio alla clausola | CM.IT

La Juve si è rinforzata soprattutto in difesa nel mercato invernale: il Dt Giuntoli lavora però ad altri colpi nel settore difensivo in vista della finestra estiva

Malgrado qualche brivido, la Juventus è riuscita a tesserare Kelly prima del gong del mercato nonostante qualche intoppo burocratico dell’ultima ora per il trasferimento dal Newcastle.

Il difensore inglese è il quarto colpo della sessione invernale della ‘Vecchia Signora’ dopo Kolo Muani, Alberto Costa e Renato Veiga. Uno di loro, probabilmente il giovane terzino ex Vitoria Guimaraes, resterà fuori dalla lista per la fase a eliminazione diretta della Champions League, visto che il regolamento impone di integrare la lista di ogni squadra con al massimo tre nuovi acquisti. Considerando le defezioni fino al termine della stagione dei lungodegenti Bremer e Cabal, oltre alla rottura con l’ex capitano Danilo, il Dt Giuntoli è intervenuto massicciamente per rimpolpare la retroguardia di Thiago Motta, ridotta all’osso negli ultimi mesi tra campionato e coppe.

Calciomercato Juventus, Giuntoli chiude per Hancko e corteggia Bertola

L’opera di rafforzamento in difesa della dirigenza della Continassa però non si fermerà qui, con la Juventus che ha già iniziato a lavorare per il mercato estivo. Un obiettivo cerchiato in rosso è certamente David Hancko, con i bianconeri che hanno provato ad anticipare l’arrivo del nazionale slovacco.

Pressing però andato a vuoto per il muro del Feyenoord, che non voleva privarsi a metà stagione del suo perno difensivo. La Juve ha trovato nelle scorse settimane un’intesa di massima con gli agenti del giocatore e punta a chiudere la trattativa con gli olandesi nella finestra straordinaria di inizio giugno come raccolto da Calciomercato.it. Operazione da circa 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Ma non solo Hancko. Giuntoli e il suo staff seguono con interesse anche il baby Bertola, gioiello dello Spezia e della Nazionale Under 21. Il Ds Melissano ha confermato ai nostri microfoni l’interesse delle big per il giocatore, sul taccuino anche di Atalanta, Milan, Fiorentina e Napoli (più defilata invece l’Inter).

Lo Spezia, intanto, non molla la presa sul rinnovo del contratto in scadenza fine stagione. Nel nuovo accordo la società ligure potrebbero inserire una clausola rescissoria bassa per non perderlo a parametro zero e consentire comunque a Bertola di liberarsi più facilmente per compiere il grande salto.