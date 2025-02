Donnarumma all’Inter, Marotta cala l’asso: “Due anni insieme”

In Francia sono convinti: il Psg non vuole rinnovargli il contratto in scadenza a giugno 2026. Le condizioni per il clamoroso approdo in nerazzurro

Donnarumma all’Inter, da impossibile a possibile? La certezza è che Josep Martinez non ha fin qui convinto Inzaghi. Preso per il dopo Sommer, che anche quest’anno sta andando oltre le attese, lo spagnolo è stato impiegato solo in Coppa Italia contro l’Udinese.

Martinez non convince Inzaghi, prende quota Donnarumma

Sono sempre più forti le indiscrezioni che danno i nerazzurri intenzionati a prendere un altro portiere, ovvero un altro erede dell’elvetico il cui contratto scade a giugno 2026.

E il nome più forte è senza dubbio quello di Donnarumma, in scadenza anche lui fra un anno e mezzo. Il rinnovo col PSG e in stand-by, con scarsissime se non zero chance che possa andare in porto secondo autorevoli fonti transalpine, ‘L’Equipe’ in testa.

‘Gigio’ vorrebbe restare e rinnovare, ma al contempo sarebbe aperto al ritorno in Italia qualora la porta dei parigini dovesse chiudersi definitivamente.

Apertura all’Inter

Aperto, a quanto pare, anche all’approdo all’Inter, la rivale cittadina e storica di quel Milan nel quale è cresciuto e al quale, come dichiarato più volte, è rimasto fortemente legato. Si sono visti ‘tradimenti’ peggiori, sempre se tradimento sia l’espressione giusta in un calcio dove i soldi – come le ambizioni personali – vengono prima di ogni altra cosa.

Donnarumma nel 2026, ma…

L’Inter potrebbe ragionare sull’acquisto di Donnarumma, ammesso che decida di abbassarsi l’attuale stipendio di circa 10/11 milioni bonus esclusi, in ottica 2026 a costo zero.

Ma non va escluso un tentativo già l’estate prossima, alle giuste condizione tra cartellino e, appunto, ingaggio.

‘Carta’ Spinelli

Marotta ha già in casa, ovvero ad Appiano l’eventuale asso per strappare il sì di Donnarumma. Parliamo di Gianluca Spinelli, attuale preparatore dei portieri dell’Inter che ha lavorato con Donnarumma a Parigi.

I due sono grandi amici, come ha confermato lo stesso classe ’99 a ‘Viva El Futbol’ del trio Adani-Cassano-Ventola: “Se Spinelli è fortissimo? Sì, lo è assolutamente. Ha fatto due anni con me, adesso è all’Inter”.

Carnesecchi nel mirino dell’Inter: profilo più in linea alle direttive di Oaktree

Per il dopo Sommer c’è un altro nome ‘caldo’, quello di Carnesecchi dell’Atalanta. Per età e costi (cioè ingaggio) un profilo decisamente più in linea alle direttive del fondo Oaktree.