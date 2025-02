Da Mario Rui a Rafinha, si accende il mercato degli svincolati

Tra i giocatori prendibili a zero figura anche un bomber italiano che in carriera ha realizzato 117 gol. Sergio Ramos sfiderà l’Inter al Mondiale per Club

Chiuso il calciomercato invernale, anche se non in tutti i Paesi, ora può accendersi quello dei cosiddetti svincolati. Dove, come sempre, non mancano nomi illustri, nomi che sulla carta potrebbero far comodo a tante squadre. A tante pure della nostra Serie A.

Mario Rui a due condizioni

A proposito di Serie A, sicuro che non possa servire a qualcuno l’esperienza e anche la qualità di Mario Rui? Certo, per lui come per gli altri bisognerebbe un po’ capire quanto sia lontano da una condizione fisica accettabile.

Altro aspetto fondamentale, le motivazioni. Il portoghese, uno Scudetto e una Coppa Italia col Napoli lasciato ufficialmente dopo sette anni e mezzo il 30 dicembre scorso (ma era fuori rosa da tempo), sembra essere giunto al tramonto, Ma a 33 anni potrebbe ancora avere qualche cartuccia da sparare.

Rafinha scommessa rischiosa

Dalla difesa al centrocampo, dove troviamo l’ex Inter e Barcellona Rafinha. Il figlio di Mazinho che ha giocato in Lecce e Fiorentina agli inizi degli anni ’90, è libero dalla scorsa estate quando è terminato il suo contratto coi qatarioti dell’Al-Arabi, squadra in cui milita Marco Verratti.

L’ultima esperienza nel calcio che conta risale ormai al 2022, con la Real Sociedad. Tecnicamente indiscutibile, ma il brasiliano è in parabola discendente già da diversi anni a causa della sua fragilità fisica.

Non scommetteremmo nemmeno un euro su di lui, magari qualche presidente o direttore ancora sì. Anagraficamente (32 anni a febbraio) non ancora bollito, tuttavia gli ultimi anni e il trasloco in Qatar dicono l’esatto contrario.

Marcelo e Diego Costa stelle (cadute) a zero, ma in Serie A…

A proposito di brasiliani, sono ingaggiabili a zero due ormai ex stelle del calcio mondiale: Marcelo e Diego Costa. 36 anni entrambi, in una Serie A dai ritmi non eccelsi potrebbero ancora dire la loro, attirando magari l’attenzione di tanti appassionati brasiliani sul nostro campionato.

Marcelo e Diego Costa meglio di tanti altri mediocri mestieranti, ma è probabile che tutti e due possano chiedere troppo per calcare i campi italiani.

Sergio Ramos lascia la squadra degli svincolati. Prendibile a zero anche l’italiano giramondo Campagno

Marcelo è il calciatore che ha vinto più titoli nella storia del calcio, 28 in tutto di cui 25 con il Real Madrid. Dove ebbe qualche tensione col capitano di allora, quel Sergio Ramos prossimo a lasciare la ‘squadra’ degli svincolati visto l’accordo raggiunto coi messicani del Monterrey.

39 anni il prossimo 30 marzo, Ramos sfiderà così l’Inter nel Mondiale per Club 2025 che andrà in scena negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. Tra gli svincolati figura un altro suo ex compagno a Madrid, l’attaccante costaricano Mariano Diaz.

Tra i centravanti prendibili subito, sborsando niente per il cartellino, troviamo anche il nostro giramondo Andrea Compagno (29 anni e 117 gol in carriera), fresco di addio ai cinesi del Jinmen Tiger.