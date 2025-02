Coppa Italia, Gasperini non ci sta e replica: “Su De Ketelaere ti sbagli”

Il tecnico nerazzurro risponde ai presenti in studio dopo la sfida persa contro il Bologna ai quarti di finale

L’Atalanta non riesce a ripetere lo straordinario cammino della scorsa stagione ed è prematuramente eliminata dalla Coppa Italia.

Merito del Bologna, vincitore al Gewiss Stadium grazie alla rete di Santiago Castro. Al termine del match, Gian Piero Gasperini, tecnico dei nerazzurri, ha parlato ai microfoni di ‘Sport Mediaset’ per commentare la sconfitta. “E’ stata una gara aperta, con tante occasioni. Il problema è il fatto di aver preso gol in troppe partite, soprattutto da calcio piazzato, è una cosa che ci penalizza” ha affermato l’allenatore nerazzurro.

De Ketelaere sostituito, Gasperini a Mauro : “Ti sbagli”

Tra i più brillanti nelle fila nerazzurre c’è stato Charles De Ketelaere. Il belga è partito titolare ed è stato sostituito al 67′, lasciando spazio a Brescianini.

Alla domanda di Massimo Mauro, che ha invece chiesto perché il tecnico avesse deciso di sostituire l’ex milanista, Gasperini ha risposto così: “L’ho tolto perché giochiamo ogni tre giorni. Abbiamo giocatori infortunati in attacco come Lookman, mentre Maldini è appena arrivato e se pensi che gli attaccanti possano giocare 90 minuti cosi tanto frequentemente ti sbagli. Questo riguarda tutte le squadre, non possiamo non ricorrere alla panchina. Con le 5 sostituzioni è raro che chi gioca davanti finisca la gara, altrimenti diventa grande problema”.

Infine una chiosa su Daniel Maldini: “L’ho visto bene, è arrivato da pochissimo, ha avuto due o tre spunti belli e di qualità, peccato per quella situazione buona davanti al portiere, ma è un ragazzo che ci darà sicuramente una mano. Speriamo di poter dare un contributo per lui e per la Nazionale, ma il ragazzo è sano. Sono convinto che farà bene così come gli altri. Ci dispiace essere usciti da una competizione nella quale siamo andati avanti per tanti anni, però abbiamo il campionato dove siamo messi bene e la Champions”.