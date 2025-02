Zaccagni e Castellanos, Cagliari ko: scatto Champions per la Lazio

La formazione di Baroni batte il Cagliari per 2-1 e torna al quarto posto in classifica, superando al Juventus: sardi in zona pericolo

Vittoria Champions per la Lazio. La formazione di Baroni si impone, non senza sofferenza, sul campo del Cagliari e torna al quarto posto in classifica, superando la Juventus e staccando la Fiorentina.

Una partita equilibrata che i biancocelesti provano a sbloccare subito: la rete di Dia però è annullata per un tocco di mano dell’attaccante ospite. La formazione capitolina però è ben messa in campo e prova a chiudere gli uomini di Nicola nella loro metà campo. Così al 41′ trova la rete del vantaggio: cross di Hysaj per l’accorrente Zaccagni che batte Caprile: all’intervallo si va sull’1-0.

Il Cagliari però è ancora in partita e lo si capisce ad inizio ripresa quando Zortea sfiora subito il pareggio. La formazione di casa prova a stringere d’assedio la Lazio e al 55′ trova il pareggio con Piccoli.

Serie A, Cagliari-Lazio 1-2: decide Castellanos

Colpita, la Lazio reagisce quasi subito e si getta in avanti alla ricerca del gol del nuovo vantaggio. Caprile salva prima su Castellanos, poi su Romagnoli.

L’estremo difensore sardo non può far nulla però al 64′ quando deve inchinarsi a Castellanos: è il 2-1 per la Lazio. Ancora Caprile tiene in vita il Cagliari con due parate su Zaccagni e Isaksen. Ora il Cagliari prende campo e occupa stabilmente la metà campo avversario. Ci prova Deiola, ma il suo tiro deviato finisce fuori di poco. Gli ultimi minuti sono tutti di marca rossoblù, ma la retroguardia della Lazio regge e porta a casa tre punti da Champions.

CAGLIARI-LAZIO 1-2: Zaccagni (L), Piccoli (C), Castellanos (L)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 54; Inter* 51; Atalanta 47; Lazio 42; Juventus 40; Fiorentina* 39; Bologna* 37; Milan* 35; Roma 31; Udinese 29; Torino 27, Genoa 26; Verona e Lecce 23, Como 22; Empoli, Cagliari 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in meno

PROSSIME PARTITE: Lazio-Monza e Cagliari-Parma il 9 febbraio alle 15