Scoppia il caso Inter dopo Report: “50 punti di penalizzazione”

L’inchiesta della trasmissione della Rai fa scalpore e per la società nerazzurra c’è la richiesta pesantissima

C’è anche l’Inter nel mirino dell’inchiesta mandata in onda su Rai Tre nel corso della trasmissione Report. Un’inchiesta che ha sollevato, come è ovvio che sia, un polverone e ha scatenato il dibattito dei tifosi.

Durante i vari interventi nel corso dell’inchiesta, è emersa anche l’ipotesi che la società non fosse in regola per l’iscrizione al campionato, fatto smentito dal presidente Figc Gravina che, sempre durante Report, ha spiegato come “l’Inter, come le altre squadre, ha rispettato le norme previste”. Questo però non ha fermato il dibattito sui social con tanti utenti che hanno chiesto sanzioni durissime per la società nerazzurra, arrivando anche a immaginare una maxi penalizzazione da cinquanta punti.

#Report SPIEGATEMI COME CAZZO FA A GIOCARE IN SERIE A L’ #INTER. -50 PUNTI NEL PRESENTE CAMPIONATO MINIMO. — robertone (@R0BBERT0NE) February 2, 2025

Scusate ma l’anno prossimo la serie b quando comincia? Chiedo per un amico interista.#report #inter #internazionale — Riccardo (@Riccardoplus) February 2, 2025

“l’Inter è una società con capitale negativo, che deve essere liquidata”. Cosi Gaetano Bellavia, esperto di diritto penale dell’economia a Report — Zebrone⚒️ (@MauOrbez1887) February 2, 2025

Assurdo che l’Inter faccia ancora parte della seriaA con problemi societari e rapporti tra Ndrangheta e club!!

Gli altri sono scemi????

E soprattutto chi pagano per superare i controlli??#report #reportrai3 #inter — Frak83 🇵🇸🇵🇸 (@Frak83) February 2, 2025

Se fosse successo alla #Juve

Ne sono certo al 2000%

Serie C e multa colossale Una società che falsifica i bilanci con sponsor finti per 100 mln€ avendo una esposizione debitoria di quella portata è di una gravità colossale !!! ‘PROTETTORATO Inter’#reportrai3 #report https://t.co/NjMDbq8pr5 — B S (@TheVoiceOfJuve) February 2, 2025

Dopo questa puntata di report, se l’Italia calcistica fosse un movimento serio, l’Inter dovrebbe essere RADIATA. — duca di torino (@antlig77) February 2, 2025

“Nella city tutti sapevano le reali condizioni mentre da noi #covisoc e procura federale dicevano che tutto andava bene un ex operatore dice di aver ricevuto pressioni per non far escludere l’Inter del campionato”#ranucci #reportrai3 #report — Paolo Fornasari 🇪🇺🇮🇹 🇺🇦 ☮️ (@paoloangeloRF) February 2, 2025

Dopo la puntata di Report, mi aspetto le dimissioni di tutta la FIGC e della CoViSoc, il commissariamento della Serie A e la sparizione dell’Inter. — IoNonComproLaGazzetta (@gazzettanothanx) February 2, 2025

Inter, i tifosi chiedono la maxi stangata

Ovviamente tanti tifosi non interisti si schierano contro la società nerazzurra. C’è chi parla di radiazione, chi vuole almeno una penalizzazione e che ritiene che il club debba “sparire”.

Ad ogni modo, sono tantissimi i commenti arrivati sull’inchiesta di Report sull’Inter e tante le richieste di sanzioni da parte della Figc per il club nerazzurro.