Scelta fatta al Milan: colpo sul gong da 50 milioni

Ultimo giorno di calciomercato in corso. Il tempo stringe: quale squadra in Serie A avrebbe bisogno di una follia da 50 milioni di euro? Questa la domanda posta nel sondaggio odierno

Le ore passano rapidamente in questo ultimo giorno di calciomercato invernale. In Serie A si stanno susseguendo le ultimissime mosse utili a rinforzare gli organici delle squadre interessate. Dalla Juventus, al Napoli passando per il Milan: la situazione è da definire.

Il campionato intanto sta entrando nel vivo, le forze in causa sono ben delineate e le big di conseguenza si sono mosse, e si stanno ancora muovendo, in coda a questa finestra di mercato per arrivare preparate alla seconda e decisiva fase di stagione. Lo sa bene soprattutto il Milan che ha apportato modifiche importanti al roster di Conceiçao, a partire dall’attacco.

L’addio di Morata ha aperto le porte all’arrivo di Santiago Gimenez, nuovo bomber rossonero chiamato ad essere sin da subito decisivo per le sorti della compagine meneghina. Attacco che ha puntellato anche la Juventus con Kolo Muani, già autore di tre gol in due partite.

Calciomercato, deciso il colpo last minute: tocca al Milan

Al netto di cosa è già stato fatto finora i tifosi sono in hype per le ultimissime ore di mercato.

A tal proposito nel sondaggio di oggi abbiamo chiesto quale squadra di Serie A avrebbe maggiore bisogno di un eventuale colpo last minute da 50 milioni.

Ecco l’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it:

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🔥 Ultimo giorno di #calciomercato, quale squadra in Serie A avrebbe bisogno di una follia da 50 milioni di euro ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 3, 2025

Il 36,4% dei votanti ha scelto il Milan, designato proprio come club che maggiormente avrebbe bisogno di un altro ritocco importante, nonostante i tanti movimenti delle ultime ore.

Segue da vicino la Juventus col 32,7% delle preferenze, mentre sono più staccate Napoli ed Inter rispettivamente a 21,5% e 9,3%.