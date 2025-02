Roma-Napoli, Soulé racconta: “Il club ha valutato le offerte che sono arrivate, ma volevo restare”

L’argentino, autore di una buona prova contro la squadra di Conte, ha raccontato come ha vissuto queste settimane di mercato

Matias Soulé sta crescendo in queste ultime settimane e sta trovando più spazio con Ranieri, che stasera lo ha schierato titolare contro il Napoli.

L’argentino ha parlato in conferenza stampa dopo il pari contro la squadra di Conte:

Hai pensato in questo mese di mercato di lasciare la Roma? “Ho sentito che è arrivata qualche offerta, la Roma le ha valutate. Io ogni giorno sto prendendo fiducia, da tutti, io volevo restare, mi sento sempre meglio, lavoro al 100% per avere opportunità come ora. Sono convinto di poter dare di più per restare qui ancora tanto tempo”.

Poche volte potrai giocare nella tua posizione preferita. Da quasi esterno a tutta fascia, pur di giocare, sei disposto ad accettarla? “Sì, certo. Ne ho parlato con il mister, gli ho detto che potevo giocare anche a sinistra. Poi sono passato a destra, gli ho detto che avevo imparato anni fa a fare il quinto e sono disposto a fare diverse posizioni per scendere in campo, sacrificarmi come oggi per raddoppiare su Neres. Questo ci ha chiesto oggi il mister, sono disposto a qualsiasi posizione e l’ho detto al mister”.

Ranieri dice che devi essere più pragmatico, su cosa stai lavorando? “Il mister mi chiede di essere più pratico, non abbassarmi tanto, ma prendere palla più vicino all’area possibile per fare quello che so fare. Ogni giorno provo a fare quello che mi dice per giocare. Piano piano mi sta dando fiducia, questo volevo per essere pronto”.

Com’è giocare con tanti giocatori forti e tecnici come te? Quando potremo rivedere il Soulé di Frosinone? “Io provo a imparare da tutti loro, soprattutto da Dybala che abbiamo lo stesso ruolo. Lui ha più libertà naturale, si muove di più da destra a sinistra, io sono più abituato a giocare centro-destra o esterno destro. Ho fatto un cambio abbastanza grande, però ogni giorno ho più fiducia, lavoro per fare quello che mi dice il mister. So che devo fare di più”.

C’è qualche consiglio che ti sta dando Dybala in particolare? “Io sono sempre con loro, con lui, Paredes e Angelino. Parliamo sempre, mi consiglia tantissimo, mi aiuta tanto come gli altri. Io li vedo come dei campioni e provo a imparare ogni giorno da loro”.