Roma, fatta anche per Gourna-Douath: visite già svolte in Austria

Il club giallorosso chiude il mercato con l’arrivo del centrocampista dal Salisburgo: i dettagli dell’operazione

La Roma piazza il suo terzo acquisto della giornata, l’ultima di questa sessione di mercato chiusa col botto. Dopo l’arrivo in mattinata di Nelsson dal Galatasaray, arrivato al posto di Goglichidze che ieri sera Ranieri ha dichiarato out. Nel pomeriggio i giallorossi hanno invece chiuso per Salah-Eddine dal Twente, sostituto di Dahl andato al Benfica in prestito con diritto di riscatto.

La stessa formula con cui in serata la Roma ha preso, in questi minuti, anche Lucas Gourna-Douath dal Salisburgo. Il centrocampista classe 2003 è un recupera palloni, nei piani del club capitolino sostituisce Enzo Le Fée, già partito qualche settimana fa in direzione Sunderland. Una trattativa improvvisa che si è chiusa appunto a un paio d’ore dal gong finale del mercato.

La Roma ha tagliato i tempi facendo svolgere le visite mediche a Gourna-Douath direttamente in Austria, nelle prossime ore potrà arrivare nella capitale: operazione definita in prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo. Scambio dei documenti in fase di completamento. Intanto Salah-Eddine sta completando in fretta e furia in questi minuti le visite al Campus Bio Medico, in modo di avere i tempi tecnici per la firma.