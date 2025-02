Milan-Inter, tre dubbi oltre al rigore di Pavlovic su Thuram: sanzioni in arrivo

Il derby della Madonnina ha regalato tanti episodi da moviola. Non tutte giuste le decisioni dell’arbitro Chiffi e del Var Di Paolo

Milan e Inter pareggiano 1-1 il derby della Madonnina valido per la quarta giornata di ritorno in Serie A. Un big match che ha avuto una coda polemica nel post partita, con il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi che si è lamentato per la mancata concessione di un calcio di rigore.

Alla mezzora della ripresa, Thuram entra in area rossonera ed entra in contatto con due difensori del Milan. Theo Hernandez in scivolata riesce a portargli via il pallone in modo pulito, senza commettere fallo. Ma prima c’è l’intervento di Pavlovic che con il piede destro colpisce il sinistro dell’attaccante francese. Chiffi non se ne avvede e lascia proseguire, ma trattandosi di chiaro ed evidente errore sarebbe dovuto intervenire il Var, che invece resta silente. Se davvero si sono concentrati soltanto sul tackle del terzino transalpino, facendosi sfuggire lo sgambetto del difensore austriaco, come ipotizzato da Marelli su Dazn, allora Di Paolo rischia di essere sanzionato dal designatore Rocchi con un mese di stop.

Sempre nel derby ci sono almeno altri tre episodi da analizzare. Oltre ai due gol annullati per fuorigioco, l’Inter se ne è visto togliere un altro per un fallo a inizio azione di Dumfries su Theo Hernandez e non perché il pallone fosse uscito dal terreno di gioco (era ancora in campo per questione di millimetri, ndr). Da protocollo, Chiffi ha fatto finire l’azione prima di fischiare, ma in questi casi il Var non può intervenire: il contatto c’è e se è falloso o meno deve deciderlo l’arbitro. Per quanto riguarda le due reti di Reijnders e De Vrij, invece, bisogna controllare l’APP: in entrambi i casi il pallone viene recuperato da Abraham e Bisseck con le mani poggiate sulla schiena di Calhanoglu e Jimenez. Il fischietto di Padova utilizza lo stesso metro di giudizio e lascia correre.

Dal gol di De Sciglio alla simulazione di Politano: gli episodi da moviola

Nel posticipo tra Roma e Napoli, ha fatto discutere soprattutto il giallo per simulazione inferto a Politano. A ben vedere c’è il contatto col piede di Pisilli: l’attaccante azzurro accentua troppo, ma l’arbitro Fabbri sbaglia a mostrargli il cartellino giallo.

Molti dubbi anche sul dell’Empoli contro la Juventus. Sul colpo di testa vincente di De Sciglio c’è Cacace in posizione geografica di fuorigioco. In tre replay sembra attivo e punibile, mentre un quarto mostra che a impallare la visuale di Di Gregorio è forse il suo compagno di squadra Koopmeiners. Il tecnico azzurro D’Aversa si è lamentato per il gol del pareggio bianconero, ma il recupero palla di McKennie su Esposito sembra regolare, così come il contatto tra Kolo Muani e Goglichidze. Difformità di giudizio su episodi simili: è rigore in Atalanta-Torino per la trattenuta di Tameze su Retegui, mentre è fallo in attacco in Fiorentina-Genoa per la trattenuta di Frendrup su Dodò.