Juventus, affare non ancora chiuso: irrompe il Milan

Juventus e Milan rischiano di incrociare i propri destini anche in sede di calciomercato con un profilo interessante che milita in Germania. La situazione

Scongiurato il rischio di un derby tutto italiano in Champions, Milan e Juventus tornano a focalizzarsi sulle tematiche relative al campionato ma anche al calciomercato.

Dopo le sconfitte in ambito europeo rossoneri e bianconeri ripartono rispettivamente dal derby contro l’Inter e dalla sfida contro l’Empoli. Due partite di caratura ben differente, ma con importanza sostanzialmente eguale per due squadre che navigano nell’incertezza di una stagione di troppi e alti e bassi. Ciò che è certo è che servono punti e vittorie pesanti sia alla Juventus che al Milan, le quali rischiano inoltre di ritrovarsi faccia a faccia non solo accomunati dagli stessi obiettivi in Serie A, ma anche per un calciatore in sede di mercato.

Mirino sullo stesso esterno per Juve e Milan, con i rossoneri che stando a quanto evidenziato dalla Germania si sarebbero uniti alla corsa. Secondo le informazioni rivelate dalla ‘BILD’, le compagini italiane sarebbero particolarmente interessate a Patrick Wimmer, che ad oggi è sotto contratto fino all’estate 2027.

Calciomercato, non solo la Juventus: anche il Milan per Wimmer

Sia il Milan che la Juventus sono molto interessate all’austriaco e vorrebbero ingaggiare il calciatore di proprietà del Wolfsburg classe 2001.

Stando alla fonte teutonica Wimmer non sarebbe contrario, ma i ‘Lupi’ non lo lascerebbero andare tanto facilmente. Dopotutto l’importanza di Wimmer nei meccanismi del Wolfsburg vengono anche evidenziati dai numeri con due gol e ben 4 assist in 19 partite complessive tra Bundesliga e coppa. Una produzione interessante per il 23enne austriaco che piaceva alla Juventus già la scorsa estate.

Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, l’interesse dei bianconeri per Wimmer sarebbe di nuovo attuale con la nuova concorrenza portata dal Milan ma anche dal Leicester City. Alla luce del fatto che il club tedesco non vorrebbe cederlo, un suo trasferimento a Torino appare piuttosto complicato per questo inverno, ma potrebbe essere di nuovo argomento di discussione per la prossima estate.