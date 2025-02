Dimissioni dopo il mercato, il Napoli nel caos: “Imbarazzante”

Il calciomercato dei partenopei ha lasciato a desiderare e può portare a scelte drastiche: scoppia il caso

L’addio di Kvaratskhelia, la rincorsa ad un top per sostituire il georgiano, poi la ricerca disperata di un sostituto, quasi chiunque esso sia. Il calciomercato del Napoli si è chiuso con Okafor al posto del 77 azzurro con lo svizzero arrivato all’ultimo giorno utile, quando è saltata anche la pista Saint-Maximin.

Da Garnacho ad Adeyemi all’ormai ex calciatore del Milan, il passo non è piaciuto tanto alla tifoseria partenopea che sui social si è scagliata contro la società. Nel mirino è finito anche Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, colpevole di non essere stato in grado di operare in maniera rapida ed efficace.

STO URLANDO MANNA NON RIESCE A CHIUDERE AFFARI NEANCHE CON DE LAURENTIIS https://t.co/drjDh3i7eX — Majin Bu ☭ (@esistopercaso) February 3, 2025

#Manna non riesce a convincere nemmeno il DS della seconda squadra della famiglia De Laurentiis. https://t.co/P5Kmx31TFf — Gabriele Vernucci (@GabriVernucci) February 3, 2025

Operato di Manna ai limiti dell’imbarazzante, le varie operazioni estive avevano parecchio coperto le palesi inesperienze del DS. — Aloperidolo (@Jewssolini) February 3, 2025

Mi sa che questa stagione è servita per capire che Manna deve saltare — Fabrizio (@FabrP16) February 3, 2025

Manna non si è ancora dimesso? — Diverone (@VeronelliD) February 3, 2025

Giovanna #Manna che riesce a superare #Giuntoli nella classifica del peggior mercato di Gennaio

Ci vuole talento — John Bic (@TheJohnBic) February 3, 2025

Nessun “clamoroso” Il mercato si fa coi soldi e con i RAPPORTI Manna semplicemente inadeguato.

Al netto dei paletti della società spero conte chieda l’allontanamento dell’attuale DS https://t.co/lipyJAjyMQ — Guglielmo Migliore (@goly87) February 3, 2025

Napoli, Manna sotto accusa: “Deve dimettersi”

Il direttore sportivo del Napoli finisce nel mirino dei tifosi per il calciomercato dei partenopei. In tanti mettono in evidenza la sua scarsa esperienza e la individuano come causa dei problemi avuti in questo mercato di gennaio.

Per qualcuno scrive che il lavoro di Manna in questa sessione è stato “imbarazzante” e c’è chi si domanda perché non si sia ancora dimesso. Diversi su X i tweet che vanno in questa direzione e c’è anche chi auspica un esonero a fine stagione: “Deve essere mandato via”.