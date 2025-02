Como, salta il colpo Ache in attacco: clamoroso quello che è successo | CM.IT

Il mercato dei lariani di Fabregas è sempre in grande fermento. Sembrava fatto l’acquisto del bomber del Kaiserslautern, poi il colpo di scena

Il Como è stato il grande protagonista di questa sessione invernale di mercato. Determinati ad ottenere la salvezza, i lariani hanno fatto uno sforzo importante per rinforzare la rosa a disposizione di Cesc Fabregas nella seconda parte di stagione.

Sei i colpi già messi a segno dai lombardi: Butez dall’Anversa in porta, Valle dal Barcellona in difesa, Caqueret dal Lione e lo svincolato Dele Alli a centrocampo, Ikone dalla Fiorentina e Diao dal Betis Siviglia in attacco. Il settimo acquisto avrebbe dovuto riguardare ancora il reparto offensivo, ma qualcosa è andato storto. Il Como, come appreso dalla redazione di Calciomercato.it, aveva infatti trovato l’accordo con il Kaiserslautern per l’acquisto dell’attaccante tedesco di origini ghanesi classe 1998 Ragnar Ache. Il prezzo concordato era di 8 milioni di euro, ma a far saltare l’affare è stato il suo agente, che ha chiesto il 50% della somma pattuita tra le due società, a fronte del 10% che era disposto ad accordargli il club tedesco, che ovviamente è andato su tutte le furie per le richieste avanzate dal procuratore.