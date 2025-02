Bologna-Milan e Fiorentina-Inter, i nuovi acquisti non possono giocare: ecco perché

Due recuperi in Serie A in programma a febbraio, ma i nuovi arrivi non potranno scendere in campo: il motivo

Il campionato di Serie A da tante settimane convive con due asterischi in classifica. Milan, Inter, Bologna e Fiorentina hanno infatti una partita in meno che verrà recuperata nel corso di questo mese di febbraio.

Per prima la gara del Franchi tra Fiorentina e Inter, interrotta per quanto accaduto ad Edoardo Bove. Ora la sfida riprenderà giovedì sera, fischio d’inizio alle 20.45. Si riprenderà dal minuto 21, momento in cui il match venne sospeso. La sfida invece tra Bologna e Milan si giocherà invece alle 18.30 mercoledì 26 febbraio, ma in caso di mancata qualificazione dei rossoneri agli ottavi di finale di Champions League, la partita slitterà di poco più di 24 ore, giovedì 27 febbraio alle 20.45.

Da Gimenez a Folorunsho: chi è out per i recuperi di Serie A

I nuovi acquisti di gennaio però non potranno prendere parte a questi recuperi. Le quattro squadre interessate non potranno utilizzare i calciatori acquistati nel mercato invernale.

Il motivo? Il fatto che i due recuperi sono partite antecedenti all’apertura del calciomercato (26 ottobre Bologna-Milan e 1 dicembre Fiorentina-Inter): il regolamento prevede che possano essere utilizzati solamente i calciatori tesserati a ottobre e dicembre. Ecco quindi che i nuovi acquisti di gennaio non potranno essere convocabili.

L’Inter dovrà così fare a meno di Nicola Zalewski, mentre il Bologna di Davide Calabria e del giovane attaccante spagnolo Estanis Pedrola. Chi però ne risentirà maggiormente sono Fiorentina e Milan, decisamente molto più operative sul mercato di gennaio. I viola non potranno schierare Cher Ndour, Pablo Marì e Michael Folorunsho, oltre a Nicolò Zaniolo la cui ufficialità è arrivata nelle ultime ore. Stesso discorso per il Milan: Sergio Conceicao, per la trasferta del Dall’Ara, dovrà rinunciare a Kyle Walker e Santiago Gimenez. I due però potrebbero non essere i soli. I rossoneri sono molto attivi e sono prossimi ad annunciare Joao Felix, ma il portoghese rischia di non essere l’unico arrivo dell’ultima ora in casa Milan.