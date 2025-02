Zaniolo alla Fiorentina, semaforo verde: i dettagli | CM.IT

Il centrocampista lascia l’Atalanta ed è pronto a vestire la maglia viola e mettersi a disposizione di Palladino

Si è sbloccata la trattativa per il trasferimento di Nicolò Zaniolo alla Fiorentina. Il calciatore lascerà l’Atalanta dopo sei mesi e si metterà a disposizione di Raffaele Palladino.

Come raccolto da Calciomercato.it, sono stati risolti i dettagli relativi alle presenze per far scattare l’obbligo di riscatto, fissato a quindici milioni di euro. Un obbligo che diventerà effettivo se Zaniolo collezionerà il 60% di presenze da almeno trenta minuti.

#Zaniolo–#Fiorentina, semaforo verde: risolta la questione col #Galatasaray relativa al numero di presenze (60% da almeno 30 minuti) da raggiungere per far scattare l’obbligo di riscatto, fissato a quota 15 mln € @calciomercatoit #calciomercato https://t.co/smBnwty9jG — Alessio Lento (@alessio_lento) February 2, 2025

Semaforo verde dunque con il giocatore che ora sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà alla Fiorentina. Per lui finora in stagione 23 presenze complessive con tre gol e tre assist per un totale di poco meno di 600 minuti di gioco complessivi. L’ultima apparizione con la maglia dell’Atalanta a Barcellona nel finale della sfida contro i blaugrana. Ora lo aspetta la viola.