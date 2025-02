“Thiago Motta non può allenare la Juventus”: già scelto l’erede

Posizione sempre più in bilico per Thiago Motta, i bianconeri possono già guardare oltre: stoccata al tecnico, i nomi per il futuro

Un primo tempo di grandissima difficoltà anche contro l’Empoli, per una Juventus che fa fatica a trovare una sua quadra, anche se i bianconeri hanno poi reagito e ribaltato la questione a proprio vantaggio grazie a un super Kolo Muani. Thiago Motta ringrazia la doppietta del francese per avergli tolto le castagne dal fuoco, ma il dibattito sulla sua Juve resta vivo.

Nelle ultime settimane, sono emerse tutte le difficoltà e le contraddizioni del nuovo ciclo bianconero. E se fino a poco tempo fa, si respirava grande fiducia attorno all’allenatore, adesso la situazione è piuttosto diversa. Fanno la comparsa i primi fischi allo Stadium, anche la società riflette sulla posizione del tecnico, in maniera inevitabile, sulla scorta di quelli che potranno essere gli esiti stagionali. La conferma non può essere scontata nel caso in cui non venisse raggiunto l’obiettivo minimo della qualificazione in Champions. E diversi commentatori ritengono che Thiago Motta non sia l’uomo giusto per la Juventus.

“Thiago Motta provinciale, serve uno come Zidane o Klopp”: l’annuncio

Tra questi, Massimo Franchi, giornalista di ‘Tuttosport’, che intervenendo a ‘Radio Radio’ ha spiegato come, a suo dire, il club dovrebbe pensare il prima possibile a un avvicendamento in panchina e farlo con un nome di maggior spessore.

Di seguito, le dichiarazioni di Franchi, piuttosto forti, che bocciano in maniera inesorabile la ‘scommessa’ Thiago Motta. “La Juve è la Juve, la squadra con il bacino di tifosi più grande d’Italia e non può avere Thiago Motta come allenatore. E’ stata una scommessa sbagliata, fallita: lui è un provinciale, va bene per Spezia e Bologna. La sua comunicazione è zero, che vinca o che perda dice sempre le stesse cose. La Juventus ha bisogno di un grande nome e ci sarebbe anche: devono pagare tanti soldi, ma c’era Conte disponibile, magari Zidane o uno come Klopp. Serve un allenatore forte”