Super Kolo Muani salva la Juventus: doppietta che ribalta l’Empoli

Uno scatenato Kolo Muani segna due gol preziosissimi: i bianconeri rimontano e vincono 4-1 con i toscani dopo aver sofferto a lungo

Mezzogiorno di autentica passione, per la Juventus, che va subito sotto con l’Empoli e per almeno un tempo se la vede bruttissima. Nella ripresa, arriva la riscossa che porta la firma del volto principale arrivato dal mercato: Kolo Muani ribalta la partita in tre minuti, scatta subito l’amore dello Stadium nei suoi confronti e arrivano tre punti essenziali per guardare con fiducia al futuro, con il punteggio che si allarga nel finale fino al 4-1.

Inizio shock a dir poco per i bianconeri, dopo pochi giri di lancetta è Mattia De Sciglio a gelare il tifo torinese. Gol di testa su azione d’angolo (contestato un possibile fuorigioco di Cacace) e partita tutta in salita. La reazione degli uomini di Thiago Motta non c’è, anzi, poco dopo i toscani avrebbero anche l’opportunità di raddoppiare. Di Gregorio falcia Maleh lanciato a rete, ma prima del fallo da rigore del portiere c’è il tocco di mano di Anjorin che invalida tutto (episodio contestato anche questo). L’Empoli gioca bene e la Juventus ci capisce poco, ma dopo la prima metà del primo tempo finalmente i bianconeri entrano in partita. Miracolo di Vasquez su Nico Gonzalez, poi Weah e Koopmeiners sfiorano il palo.

Nel secondo tempo, la Juventus accelera la propria spinta, l’Empoli va in sofferenza anche per gli infortuni di Anjorin e Ismajili, con l’ingresso di Zurkowski e Goglichidze. Ma proprio il georgiano si fa bruciare da Kolo Muani, che gli ruba palla e pareggia. Non è finita, perché tre minuti dopo ancora il francese fa esplodere lo Stadium deviando una conclusione di Weah ancora alle spalle di Vasquez. Ritmo e trame molto più efficaci per i bianconeri, nella ripresa, ma l’Empoli non esce mai dalla partita. Colombo sfiora il pari con un gran diagonale, i toscani continuano a provarci anche dopo l’espulsione di Maleh per doppia ammonizione, ma alla fine lasciano che i padroni di casa dilaghino con le reti di Vlahovic e Conceicao in contropiede. Per la Juve, una bella boccata d’ossigeno nella corsa Champions, i toscani però escono dallo Stadium con l’onore delle armi.

JUVENTUS-EMPOLI 4-1 – 4′ De Sciglio (E), 61′, 64′ Kolo Muani (J), 90′ Vlahovic (J), 92′ Conceicao (J)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 53; Inter** 50; Atalanta 47; Juventus 40; Lazio* 39; Bologna* 37; Fiorentina** 36; Milan** 34; Roma* 30; Udinese 29; Torino 27, Genoa* 26; Verona e Lecce 23, Como 22; Empoli, Cagliari* 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in meno

**due partite in meno