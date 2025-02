Roma-Napoli, Spinazzola svela il siparietto con Pellegrini e gli altri: “Vi svelo cosa mi hanno detto”

L’esterno azzurro, autore del gol dell’ex, ha espresso il suo rammarico e ha svelato il divertente siparietto con gli amici in giallorosso

Il Napoli stecca proprio nel recupero all’Olimpico e butta al vento due punti che valevano un allungo importante sull’Inter in chiave scudetto. Prestazione non brillantissima per gli uomini di Antonio Conte.

Nel postgara ha parlato proprio Leonardo Spinazzola, autore del gol dell’ex:

“C’è un po’ di rammarico, fino a martedì avremo un po’ di delusione addosso. Abbiamo fatto grandi partite, in questo stadio contro una grande squadre come la Roma era difficile uscirne vittoriosi o con un punto. Ma ci siamo riusciti. Prendere gol all’ultimo fa male”.

Cosa hai provato al gol? “Oltre al gol per cui sono felice, e sarei stato doppiamente felice se fosse valso la vittoria. Però è sfumato alla fine”.

Cosa ti hanno detto i tuoi amici dopo il gol? “Anche Lorenzo prima del gol mi ha mandato a quel paese. Ma niente dopo, mi hanno detto che non faccio mai un gol e proprio oggi dovevo farlo”.

I cambi. “Loro hanno messo tanti uomini di qualità, ci siamo abbassati tanto. Contro l’Atalanta e la Juve abbiamo continuato a pressare alto, ma diamo merito anche alla Roma che ci ha spinto lì in basso. Martedì vedremo i nostri errori e dove possiamo migliorare”.