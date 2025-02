Rescissione col Genoa e nuova squadra: Balotelli riparte col botto

Il 34enne attaccante in lista di sbarco al Genoa, può risolvere il contratto e firmare con un nuovo club: la scelta è stata fatta

Voleva dimostrare di poter essere ancora decisivo in campo. Il campo però lo ha visto poco, se non mai: Mario Balotelli al Genoa è durato appena 56 minuti, questo il totale giocato dall’attaccante con la maglia rossoblù.

Il suo arrivo, infatti, è coinciso con l’esonero di Gilardino e la scelta di Vieira per la panchina, un allenatore con il quale l’attaccante non è mai andato d’accordo. Ecco che allora che Balotelli è rimasto spesso a scaldare la panchina, fino ad uscire anche dall’elenco dei convocati. Il direttore sportivo Ottolini la scorsa settimana ha annunciato la possibile separazione: “Mario è sceso nelle gerarchie, ha ancora molta voglia di giocare: negli ultimi giorni di mercato credo che sia il caso di trovare una soluzione giusta per tutti”.

Una soluzione che potrebbe essere la risoluzione del contratto, di cui si era già parlato nelle scorse settimane, con una squadra che avrebbe già bussato alla porta del calciatore per dargli un’altra chance: il Real Saragozza.

Balotelli, due nuove opzioni: tentativo del Real Saragozza e pista messicana

La squadra spagnola milita attualmente in Serie B, ma ha ambizioni importanti e il direttore sportivo Juan Carlos Cordero starebbe imbastendo la trattativa per portarlo proprio al Saragozza. Un affare possibile, anche se non semplice come riferisce ‘elgoldigital’: uno degli ostacoli da superare, oltre al fatto di dover accettare la ‘retrocessione’, è l’ingaggio del calciatore, che diventerebbe il più pagato del club.

Inoltre, secondo la stessa fonte, Balotelli avrebbe ricevuto anche un’offerta ben più allettante dal punto di vista economico dal Messico. Il Cruz Azul gli avrebbe proposto un ingaggio fino al termine del 2025 da quasi due milioni di euro, cifra ben più alta di quella che potrebbe garantirgli la squadra spagnola. Soltanto la voglia di confrontarsi con un campionato competitivo, anche se di seconda divisione, potrebbe quindi spingere Balotelli ad accettare la corte del Real Saragozza. Quel che certo è che il suo tempo al Genoa è ormai terminato.