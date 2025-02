Reijnders fa il bomber in attesa di Gimenez, Abraham no: così nel primo tempo di Milan-Inter

E’ ancora l’olandese il protagonista dei rossoneri. Per il centrocampista è l’undicesimo gol con la maglia del Diavolo in stagione

In attesa Santiago Gimenez, presente a San Siro, dopo aver svolto le visite mediche e firmato il contratto, per assistere alla gara dei suoi compagni contro l’Inter, il Milan si gode il suo ‘bomber’ inatteso, Tijjani Reijnders.

L’olandese è ancora una volta il protagonista del Diavolo e allo scadere del primo tempo ha trovato l’undicesimo gol stagionale. Il centrocampista di Sergio Conceicao è stato lesto a farsi trovare pronto sulla respinta di Sommer per portare il Milan in vantaggio dopo 45 minuti minuti complicati, ma attenti del Diavolo. Era stato, inoltre, sempre lo stesso Reijnders ad impegnare l’estremo difensore nerazzurro con un tiro dalla distanza qualche minuto prima, risultando così l’unico a provarci

Milan: Abraham poco attaccante, ma decisivo

Non sfrutta l’occasione, invece, Tammy Abraham che non è riuscito mai a calciare verso la porta, risultando spesso goffo in area di rigore. Il calciatore ha faticato a far salire la squadra e a giocare di sponda. Dopo il primo tempo, così, sono 11 i tocchi e secondo Sofascore, la percentuale di passaggi precisi è pari a a zero. Ci ha provato a lanciare in profondità Rafa Leao, ma sbagliando.

La sua prova da attaccante è dunque ancora una volta negativa. Difficile così conquistare il Milan, che non ha ancora deciso se tenersi il giocatore o meno. Abraham, lo ricordiamo, percepisce 4,5 milioni di euro, quasi il doppio di Santiago Gimenez, chiamato a fare il titolare dalle prossime partite.

Va detto, però, che Abraham si è reso protagonista in occasione del gol del Milan. E’ stato lui, infatti, a sradicare dai piedi Hakan Calhanoglu, dando vita all’azione del vantaggio rossonero.