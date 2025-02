PAGELLE E TABELLINO ROMA-NAPOLI 1-1: Koné stecca, Spinazzola come una volta

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

ROMA Svilar 5,5 Rensch 6. Dall’80’ Baldanzi sv Mancini 6 Ndicka 6,5 TOP Angeliño 7: e siamo di nuovo qui a esaltare un giocatore ormai fondamentale. Regista, assist-man, pure goleador. Un vero e proprio fattore decisivo per la Roma. FLOP Koné 5: una delle partite meno brillanti della sua stagione, anche se gli si può concedere visto che non riposa mai. Stavolta però c’è qualche grattacapo di campo, qualche posizionamento e movimento che non convince lui né Ranieri e infatti i due ne parlano al momento del cambio. Dal 55′ Paredes 6,5 Cristante 5,5. Dal 64′ Dovbyk 5,5 Pisilli 6,5 Soulé 6 Shomurodov 6. Dall’80’ Dybala sv El Shaarawy 5,5. Dal 55′ Saelemaekers 6 Allenatore: Ranieri 6,5

NAPOLI

Meret 6

Di Lorenzo 5,5

Rrahmani 6

Juan Jesus 6

TOP Spinazzola 7: per più di qualche scorribanda sembra tornare quello dei tempi belli. Piazza un paio di accelerazioni immpressionanti, fa un gol bellissimo. Partita importante.

Anguissa 6,5

Lobotka 6,5

Politano 6. Dall’86’ Raspadori sv

McTominay 6,5

Neres 5. Dal 76′ Mazzocchi 5,5

Lukaku 5,5. Dall’80’ Simeone sv

FLOP Allenatore: Conte 5: un’occasione enorme persa. Una partita in pugno, immeritatamente tra l’altro, non giocata bene. La chance di allungare doveva bastare per far osare qualcosa in più.

Arbitro: Michael Fabbri 5,5

Il tabellino di Roma-Napoli 1-1 Marcatori: 29′ Spinazzola (N), 90’+2 Angelino (R) Ammoniti: Politano (N), Koné (R), Pisilli (R) ROMA (4-3-3): Svilar; Rensch (80′ Baldanzi), Mancini, Ndicka, Angeliño; Koné (55′ Paredes), Cristante (64′ Dovbyk), Pisilli; Soulé, Shomurodov (80′ Dybala), El Shaarawy (55′ Saelemaekers).

A disposizione: Gollini, De Marzi, Abdhulamid, Hummels, Celik, Pellegrini, Dahl.

Allenatore: Ranieri.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka; Politano (86′ Raspadori), McTominay, Neres (76′ Mazzocchi); Lukaku (80′ Simeone).

A disposizione: Scuffet, Turi, Buongiorno, Marin, Gilmour, Billing, Hasa, Ngonge, Raspadori.

Allenatore: Conte.

Arbitro: Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Assistenti: Bindoni-Tegoni. IV Uomo: Feliciani. Var: Meraviglia. AVar: Abisso.