PAGELLE E TABELLINO MILAN-INTER 1-1: Reijnders totale, de Vrij infinito. Bocciato Calhanoglu

Voti, top e flop del big match di San Siro valido per la 23a giornata del campionato di Serie A. Ecco i migliori e i peggiori della partita

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6

Walker 6

Tomori 6,5

Pavlovic 7

Hernandez 6

Musah 6 – Dal 78′ Terracciano 5

Bennacer 6,5 – Dal 45′ Jimenez 4

Reijnders 7,5

Pulisic 5,5 – Dall’84’ Gabbia s.v.

Abraham 6 – Dal 78′ Camarda s.v.

Leao 6 – Dall’84’ Chukwueze 4,5

All. Conceicao 6

INTER

Sommer 6

Pavard 6 – Dal 63′ Bisseck 6

De Vrij 7,5

Bastoni 5,5 – Dal 63′ Augusto 5,5

Dumfries 6

Barella 6,5

Calhanoglu 4 – Dal 63′ Zielinski 6

Mkhitaryan 5,5 – Dal 75′ Frattesi s.v.

Dimarco 6 – Dal 75′ Zalewski 6,5

Thuram 6,5

Lautaro Martinez 4,5

All. Simone Inzaghi 6

Chiffi 5 – Il replay evidenzia la bontà dell’intervento di Theo Hernandez su Thuram, il problema è che arriva dopo quello di Pavlovic sullo stesso attaccante francese: manca un rigore ai nerazzurri.

I migliori e i peggiori del derby

TOP – 7,5 – Reijnders – Centrocampista totale. L’olandese non si ferma più e trova l’undicesimo gol stagionale e dire che lo scorso anno qualcuno diceva che non era bravo sotto porta. Senza un centravanti ci pensa lui a portare avanti i rossoneri. Poi corre per due.

FLOP – 4 – Jimenez – Molto fumo e poco arrosto. L’esterno spagnolo è chiamato a sostituire Ismael Bennacer ad inizio ripresa. Sembra sempre poter fare la giocata, ma sbaglia sul più bello. E’ il colpevole principale in occasione del gol del pareggio nerazzurro.

TOP – de Vrij 7,5 – Difficile chiedere di più al centrale olandese, che sta vivendo una seconda giovinezza. E’ perfetto su Abraham. Lo anticipa sempre e non lo fa giocare. E’ suo il gol che permette all’Inter di pareggiare il derby alla fine.

FLOP – 4 – Calhanoglu – Rientrava dopo un mese di stop. La sua ultima partita era stata proprio il derby, in Supercoppa Italiana. Un rientro non proprio entusiasmante quello del turco, che ha giocato al piccolo trotto, senza mai riuscire ad incidere. C’è inoltre il suo zampino in occasione del gol. di Reijnders. Il 20 di Simone Inzaghi si fa, infatti, sradicare il pallone dai piedi da Tammy Abraham, che dà il via all’azione del vantaggio rossonero

TABELLINO

MILAN-INTER 1-1

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlović, Hernández; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leão. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Jiménez, Terracciano, Thiaw; Zeroli; Camarda, Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Conceição.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martínez. A disp.: Calligaris, J. Martínez; Acerbi, Bisseck, C. Augusto, Darmian; Asllani, Frattesi, Zalewski, Zieliński; Arnautović, De Pieri, Taremi. All.: Inzaghi.

GOL: 45′ Reijnders (M), 94′ de Vrij (I)

AMMONITI: Bastoni (I) Dumfries (I)

ESPULSI:

Arbitro: Chiffi di Padova.

SPETTATORI: 75.493