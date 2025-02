Napoli, Conte punge: “Bello vedere che la Roma è contenta per il pareggio”

Il tecnico degli azzurri dopo la beffa all’Olimpico subita all’ultimo minuto per il gol di Angelino che cestina due punti nella lotta scudetto

Il Napoli fallisce l’allungo sull’Inter nel match in casa della Roma. Dopo aver condotto per la maggior parte della gara, gli azzurri hanno subito la rete del pari nel recupero. Un punto che lascia molto amareggiato Antonio Conte.

Il tecnico degli azzurri ha parlato nella conferenza stampa postpartita:

Il pareggio è figlio di una disattenzione o di un atteggiamento troppo conservativo? “Sul gol potevamo fare molto meglio, hanno fatto un gol fotocopia di quello con l’Eintracht. In settimana l’avevo mostrato 10-12 volte in video, sul gol loro ci sono tante cose che potevamo fare molto meglio. Poi loro hanno fatto tanti cambi offensivi, con grande qualità, è normale che loro si buttano in avanti e ti possono passare. C’è amarezza per il modo in cui abbiamo concesso il gol. Poi a ragione ci sta che a Roma si possa pareggiare, parliamo di una signora squadra, con giocatori importanti. Ci sta, non dobbiamo dimenticare la realtà. Noi venivamo da sette vittorie, peccato però è capitato anche un’altra volta a nostro favore di segnare al 94′. Il campionato è un dare-avere, nulla toglie a questi ragazzi. Mi fa piacere vedere che i giocatori della Roma sono molto contenti di aver pareggiato con noi, vuol dire che siamo tornati a essere temuti e rispettati come squadra”.

Nelle ultime tre con Juve, Atalanta o Roma 7 punti: bilancio positivo o rammarico? “Me l’avessero detto prima avrei messo tante tante firme. Fare 7 punti con queste tre ottime squadre, forti… Poi ci sta, a volte il gol dopo il 90′ lo fai tu, altre volte lo puoi concedere. Ci dà ancora più spinta, la rabbia per continuare a lavorare. Ma dobbiamo stare attenti ai dettagli, che possono cambiare le cose in positivo o negativo. Dovevamo stare molto più attenti sul gol, l’azione della Roma l’avevamo mostrata più volte. Ma i ragazzi stanno facendo qualcosa di strepitoso, mi stanno dando soddisfazione”.

Ha provato Raspadori e Simeone: è soddisfatto di com’è entrato? “Ho deciso di metterli vicini per evitare che ci abbassassero, tenere impegnati i loro difensori centrali e non abbassare il baricentro. Ma ci sta, loro hanno fatto tanti cambi offensivi e qualitativi. Sono sempre soddisfatto dei miei calciatori, che giochino 1 o 90 minuti danno sempre tutto”.