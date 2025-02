L’ex Gudmundsson e una magia di Kean stendono il Genoa: la Fiorentina torna a sognare

La domenica pomeriggio della 23/a giornata di Serie A prosegue con Fiorentina-Genoa. Risultato e classifica aggiornata dopo la gara del Franchi

La vittoria della Juventus contro l’Empoli per 4-1 ha fatto da apripista a questa domenica di Serie A. Alle 15 sono invece scese in campo Fiorentina e Genoa, per una gara dall’alto valore di classifica per entrambe.

La viola di Palladino andava a caccia di punti utili ad alimentare le alte ambizioni europee della squadra, mentre gli ospiti avevano bisogno di dare seguito all’ultima vittoria per allontanarsi ulteriormente dalla zona calda.

Partono decisamente meglio i padroni di casa che sfoderano per l’occasione anche la quarta divisa. Bastano quindi appena 8 minuti ai toscani per trovare subito il gol dell’1-0 con una splendida girata di Moise Kean. Il capocannoniere viola arpiona in volo un assist bellissimo di Mandragora mettendo il pallone alle spalle di Leali. Una rete meravigliosa per il bomber italiano che mette subito in discesa la sfida. A cavallo della mezz’ora arriva quindi il punto del raddoppio con l’ex Gudmundsson che trova la deviazione vincente per il momentaneo 2-0. Prima di andare all’intervallo è quindi il Genoa a divorarsi una chance gigantesca con il nuovo acquisto Cornet che dall’interno dell’area a tu per tu con De Gea spara altissimo.

Dopo un lunghissimo intervallo ad inizio ripresa arriva quindi la pronta reazione dei liguri che pescano il jolly dell’1-2 con uno stacco imperioso di De Winter, abile a beffare l’intera difesa viola su azione d’angolo. Il gol rossoblù riapre quindi la sfida con il Genoa che al 67′ sfiora anche il pari, cancellato solo da un grande intervento del solito De Gea su sullo stesso De Winter.

Nel finale il punteggio non cambierà più: la Fiorentina batte il Genoa 2-1.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 53; Inter** 50; Atalanta 47; Juventus 40; Fiorentina* e Lazio* 39; Bologna* 37; Milan** 34; Roma* 30; Udinese 29; Torino 27, Genoa 26; Verona e Lecce 23, Como 22; Empoli, Cagliari* 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in meno

**due partite in meno

RIEPILOGO RISULTATI

Parma-Lecce 1-3

Monza-Verona 0-1

Udinese-Venezia 3-2

Atalanta-Torino 1-1

Bologna-Como 2-0

Juventus-Empoli 4-1

Fiorentina-Genoa 2-1

Milan-Inter ore 18

Roma-Napoli ore 20.45

Cagliari-Lazio lunedì ore 20.45