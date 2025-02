Leao ‘cacciato’ all’intervallo del derby: mossa drastica per Conceicao

Non un buon inizio per i due giocatori più chiacchierati del club rossoneri: ecco cos’è successo durante il derby e le proteste dei tifosi

Inizio di gara pessimo da parte di Rafa Leao, che ancora una volta fa discutere i propri tifosi. E’ una stagione particolare per il calciatore portoghese, poiché avrebbe dovuto trascinare il Milan, ma in realtà è tra i più criticati di tutta la stagione. Ha avuto problemi con Fonseca e continua ad averli anche sotto la gestione di Conceicao.

Durante il primo tempo del derby di Milano, Leao è diventato protagonista di diversi tweet da parte dei tifosi rossoneri, stufi del suo atteggiamento e delle sue prestazioni. Nel mirino anche Theo Hernandez. In particolare, colpisce su X il post di un utente che sottolinea di sostituire durante l’intervallo l’attaccante e uomo simbolo del gruppo. Il consiglio è di cacciarlo e mandarlo fuori rosa fino al termine della stagione.

Leao insopportabile, spero che Conceicao lo tolga all’intervallo e lo metta fuori rosa fino a maggio — ok ko (@okko984) February 2, 2025

Qualche utente chiede addirittura la cessione imminente del portoghese e del terzino francese:

se il Mercato gennaio chiude domani forse siamo ancora in tempo a vendere Leao e Theo #MilanInter — Cavallo noioso 🐴 (@mauro_berton) February 2, 2025

Leao via a fine mercato: la richiesta dei tifosi rossoneri

C’è chi nei primi minuti della prima frazione di gioco, sottolinea l’assenza di energia di Leao ed Hernandez. Addirittura a “risparmio energetico”. Sono tantissimi i commenti negativi e i post su X che descrivono il momento difficile dei due calciatori, individuati tra i principali colpevoli di una stagione poco brillante. L’insoddisfazione è generale ed è tantissima. Per un altro utente, il numero 10 rossonero è da cedere immediatamente, assieme a Theo Hernandez: “Leao è quello che dovrebbe trascinare la squadra nei momenti di difficoltà? Lui e Theo? Monetizzare al più presto”.

Eppure, Leao si è rifatto abbondantemente entrando in scena proprio in occasione del gol di Rejinders. L’esterno del Milan, infatti, ha ricevuto palla da Theo Hernandez e ha cercato di piazzarla al centro. Sommer respinge male, e l’olandese scaraventa il pallone in rete proprio allo scadere del primo tempo.