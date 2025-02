Juventus, nuovo acquisto tagliato da Motta: ecco cosa sta succedendo

I bianconeri chiamati ad una scelta per i playoff Champions: uno dei nuovi acquisti resterà fuori, ecco chi può essere il ‘tagliato’

Il poker è (quasi) servito. Al fotofinish per la Juventus dovrebbe arrivare anche il quarto colpo di mercato. Alberto Costa e Kolo Muani da settimane fanno parte ormai della squadra di Thiago Motta, di recente si è aggiunto anche Renato Veiga pronto al debutto contro l’Empoli. Entro il gong, previsto per domani sera, dovrebbe aggiungersi anche Lloyd Kelly, centrale del Newcastle, con il quale Giuntoli sta trattando per definire i dettagli.

Il difensore inglese dovrebbe essere nel pomeriggio a Torino, poi visite mediche e firma per diventare il quarto colpo di mercato della Juventus in questa sessione invernale. Quattro acquisti che sono stati necessari per coprire le falle lasciate dagli infortuni (Bremer e Cabal a cui si è aggiunto lo stop di un mese per Kalulu) e gli errori estivi (il mancato arrivo di un’alternativa a Vlahovic).

Ora però toccherà a Thiago Motta sfruttare al meglio i nuovi arrivi e far sì che si integrino il prima possibile con la squadra, anche perché il calendario serrato impone fretta. Già tra dieci giorni ci sarà l’andata dei playoff Champions e proprio la vetrina Europea sarà ‘oscurata’ per uno dei nuovi acquisti della Juventus.

Juventus, un nuovo acquisto fuori dalla lista Champions

Il regolamento della Champions, infatti, consente di inserire soltanto tre nuovi acquisti nella lista per la fase ad eliminazione diretta. Così, per la Juventus ci sarà da fare una scelta: uno dei quattro arrivi dovrà restare a guardare in Europa.

Toccherà a Thiago Motta prendere una decisione, anche se qualcosa si può provare ad anticipare. Considerati i problemi fisici di Savona, alle prese con la pubalgia, è probabile che Alberto Costa venga inserito nella lista Champions per evitare di trovarsi poi in difficoltà nel ruolo. Stessa cosa vale per Kolo Muani, anche perché Vlahovic sembra ormai essere molto dietro nelle gerarchie di Motta. C’è poi Kelly che sarà acquistato e quindi difficilmente resterà fuori dalla lista Champions.

Ecco allora che il candidato principale ad essere tagliato è Renato Veiga, arrivato dal Chelsea in prestito: oggi ci sarà il debutto con l’Empoli, ma la Champions per lui potrebbe restare soltanto un miraggio.