Juventus-Empoli, arbitro e Var nella bufera: “E’ uno scandalo”

Partita che si annunciava non banale, quella tra Juventus ed Empoli nel lunch match domenicale odierno, e che si sta rivelando effettivamente densa di avvenimenti e di episodi. Discussioni sulla prova negativa dei bianconeri, che si sono trovati subito sotto per la rete di De Sciglio, ma anche per un paio di decisioni arbitrali che hanno lasciato perplessi.

A finire nel mirino, innanzitutto, proprio la rete dei toscani, con il colpo di testa dell’ex bianconero sui cui la posizione di fuorigioco di Cacace davanti a Di Gregorio sembrava influente. Il Var, però, non ha segnalato irregolarità all’arbitro Zufferli, convalidando la rete. Mentre invece l’arbitro è stato richiamato al monitor poco dopo, in occasione del rigore assegnato ai toscani per fallo di Di Gregorio su Maleh e poi revocato. L’intervento del portiere bianconero era netto, ma in precedenza è stato ritenuto punibile il fallo di mano a inizio azione di Anjorin.

Dibattito aperto sui social, in molti reputano entrambe le decisioni errate. Il che contribuisce a una atmosfera piuttosto tesa allo Stadium, in una gara che col passare dei minuti può farsi sempre più elettrica.